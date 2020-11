Jennifer Lopez vince il People's Icon Award: il discorso emozionante

Jennifer Lopez icona dell'anno ai People's Icon Award

“Prima del 2020 eravamo ossessionati dai premi, dalla corsa alle ultime sneakers, ma quest’anno è stato un ottimo livellatore, ci ha fatto capire ciò che conta davvero” ha detto J.Lo nel suo discorso. “E mi ha fatto capire ciò che mi interessa davvero: le persone. Amarci, aiutarci, rispettarci, essere connessi e stare in contatto. Siamo tutti insieme. La mia famiglia e i miei bambini sono riusciti a tirarmi su quando non sapevo come farlo da sola. Per una bambina cresciuta nel Bronx aver calcato i palchi più prestigiosi (e il Super Bowl) è stato un sogno, ma sto ancora imparando. Come latine e come donne dobbiamo lavorare il doppio per cogliere le opportunità. A volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni hanno infastidito le persone intorno a me. Chi mi diceva 'sei una cantante, non puoi fare anche l’attrice' oppure 'sei un’artista non puoi fare la business woman'. Ma più dicevano che non ce l’avrei fatta e più sapevo che avrei dovuto farlo. Sono grata a tutti non tanto per il successo del numero di dischi venduti, ma per tutto l’amore che mi arriva quotidianamente da tutti voi e mi ispira. Voglio ispirare ragazze di tutte le età e di tutti i colori, in tutto il mondo, per renderle consapevoli che possono fare quello che vogliono ed essere orgogliose di chi sono, non importa da dove vengono. Voglio che sappiano che i loro sogni sono limitati solo dall'immaginazione, dalla determinazione e dalla loro disponibilità a non arrendersi mai” ha concluso.