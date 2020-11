Lockdown in Francia, violoncellista suona sui tetti di Parigi. VIDEO

La violoncellista Camille Thomas si è esibita con il suo Stradivari del 1730 nel "Kaddish" di Ravel per "nutrire l'anima", ha spiegato, e "portare la bellezza" ai residenti confinati a causa delle misure restrittive. Ad aprile, durante la prima fase in Italia, era stato un video analogo con una violinista che si era esibita sul tetto dell'ospedale Maggiore di Cremona

Un momento di sollievo dalla preoccupazione e dai problemi causati dall’emergenza coronavirus . Lo ha voluto dedicare alla città di Parigi in lockdown la giovane violoncellista Camille Thomas, che si è esibita con il suo Stradivari del 1730 nel "Kaddish" di Ravel dal tetto dell'Institut de France a Parigi, per "nutrire l'anima" e "portare la bellezza" ai residenti confinati della città durante il secondo blocco in Francia. “La bellezza ci salverà. Può essere il nostro nutrimento nei momenti difficili”, ha spiegato la musicista.

AD APRILE L'ALTRO OMAGGIO CON IL VIOLONCELLO A CREMONA

Non è il primo omaggio di questo tipo condiviso sui social: ad aprile, in piena prima fase dell’emergenza covid, a emozionare era stato il video girato sul tetto dell’ospedale Maggiore di Cremona con protagonista la violinista Lena Yokoyama, impegnata a suonare musiche di Morricone. L'artista del Museo del Violino, ospitato nella città di Stradivari, aveva dedicato l'esibizione al personale sanitario della struttura, rilanciando una raccolta fondi di “Uniti per la provincia di Cremona” per sostenere gli ospedali di Casalmaggiore, Cremona e Crema.