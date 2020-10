Grande Fratello VIP: i concorrenti in nomination venerdì 9 ottobre

Successivamente Alfonso ha avviato una catena in cui gli inquilini hanno scelto uno alla volta chi secondo loro non meritava l'immunità. Myriam al centro della SuperLed ha indicato Massimiliano che ha poi fatto il nome di Guenda; la ragazza ha nominato Matilde che ha scelto Tommaso. L'influencer ha deciso di non salvare Adua che ha nominato Patrizia De Blanck. La contessa non ha salvato Stefania Orlando, la quale ha fatto il nome di Dayane che per ultima ha scelto Maria Teresa. Sono rimasti Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Enock Brawuah, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che sono quindi risultati immuni alle nomination.