UFO Robot Goldrake, 45 anni dal primo episodio: le curiosità

Se è vero che UFO Robot Goldrake è tra i “robottoni” più amati di sempre, alcune curiosità sull’anime sono ancora sconosciute per molti, siano essi ex bambini appassionati del genere negli anni ’70, siano odierni appassionati di giovane età.

Il 5 ottobre 1975 faceva il proprio esordio televisivo UFO Robot Goldrake , anime cult della Toei Animation, basato sul celebre manga del maestro Gō Nagai . Un successo internazionale, che non vide di certo esclusa l’Italia. Goldrake si mostrò per la prima volta nelle televisioni italiane nel 1978, esaltando il pubblico amante del genere mecha . Un successo travolgente, che coinvolse anche le versioni nostrane delle sigle dell’anime, che divennero rapidamente dei singoli molto richiesti.

Curiosità su UFO Robot Goldrake

In Italia l’anime fece il proprio esordio nel 1979 con un titolo errato. L’importazione non avvenne direttamente dal Giappone, bensì dalla Francia. Il titolo ottenuto fu “Atlas Ufo Robot Goldrake”. Venne pubblicizzato in questo modo, ignari del fatto che “Atlas” non facesse parte del nome.

Si può dire che questa non sia tra le creazioni alle quali Gō Nagai tiene di più. La nascita di Goldrake è stata infatti un po’ forzata. Al tempo il maestro venne spinto, per così dire, dai propri colleghi a farsi largo nel mercato occidentale con prodotti di certo appeal. Si decise dunque di sfruttare il fenomeno degli U.F.O. per riuscire a vendere facilmente un prodotto per un pubblico distante, per gusti e cultura, da quello nipponico. Missione compiuta, considerando come Goldrake sia ancora oggi tra i mecha più amati in occidente. Differente la reazione in Giappone, dove manga e anime vennero apprezzati, ma la prova del tempo è stata vinta da mecha come Mazinger Z.