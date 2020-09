Elsa Hosk incinta: la modella aspetta il primo figlio da Tom Daly

La top model 31enne, nata a Stoccolma, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del suo primo figlio . Elsa ha pubblicato sul social alcuni scatti patinati realizzati dal fotografo Sante D'Orazio, in cui appare nuda ed eterea, i capelli sciolti e il corpo parzialmente coperto dalle mani e da un cappotto bianco in pelliccia. Il pancino, ovviamente, in bella vista.

Elsa Hosk e l'amore con Tom Daly

Dopo essere stati amici per diversi anni, Elsa e Tom hanno ufficializzato la loro relazione nel 2015, pubblicando sui social una foto di coppia durante una festa di Halloween. La notizia della gravidanza arriva dopo che la top model ed ex angelo di Victoria's Secret ha messo in vendita il suo appartamento nel quartiere di SoHo a New York al prezzo di 3,5 milioni di dollari. La coppia aveva lasciato New York durante il periodo più difficile della pandemia per trascorrere la quarantena a Los Angeles, in California.

Elsa ha iniziato la sua carriera di modella a 14 anni, dopo che suo padre aveva presentato alcune foto della ragazzina a delle agenzie di moda. Dopo il liceo, Elsa ha deciso di dedicarsi al basket femminile anche se alla fine ha scelto di fare la modella. Con il trasferimento a New York è arrivata la svolta, soprattutto grazie all'inserimento nella scuderia di Victoria's Secret. Nel 2018, in occasione del Victoria’s Secret show, Elsa ha avuto l'onore di indossare il preziosissimo Dream Angels Fantasy Bra, decorato con oltre 2.100 diamanti Swarovski. Nonostante l'immagine patinata e sexy da top model, Elsa si è sempre sentita in modo molto diverso. "A volte mi vedo nelle foto e l'immagine che percepisco è così diversa da chi sono veramente. Le persone mi vedono sempre in una veste super sexy. Nella mia testa non sono affatto sexy. Sono goffa e del tutto normale" ha raccontato tempo fa a Net-a-porter. “La sexy Elsa è un personaggio in cui mi trovo. E poi, nella mia vita reale divento una specie di anti-quello”.