Star Wars Day, tutti gli eventi in programma a Milano

Scopri tutte le iniziative in programma per lo Star Wars Day a Milano che come ogni anno si celebra nella giornata del 4 maggio

Il 4 maggio è una data speciale per tutti i fan di Star Wars! In tutto il mondo, si celebra, infatti lo Star Wars Day, una giornata dedicata alla saga stellare più amata di sempre. Ma perché proprio il 4 maggio? L'assonanza tra "May the Fourth" (ossia "4 maggio" in inglese) e l'iconico motto jedi "May the Force be with you" (Che la Forza sia con te) ha reso questa data particolarmente significativa. Fin dal lontano 1977, anno di uscita del primo film della saga, "Guerre Stellari", vincitore di ben 7 Premi Oscar e capace di dar vita ad un universo filmico che ancora affascina più di una generazione

Quest'anno, Milano sarà la città scelta per i grandi festeggiamenti dello Star Wars Day! Ecco i principali eventi che si svolgeranno nel corso della giornata



Teatro Arcimboldi Sabato 4 maggio, dalle 14.30 alle 18.00, presso il Teatro Arcimboldi, raduno di tutti i fans chiamati a raccolta dai figuranti dei gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: i soldati imperiali della 501st Italica Garrison, con Dath Vader e l’Imperatore appositamente giunti in città, i ribelli della Rebel Legion Italian Base, i mandaloriani dell’Ori’Cetar Clan, i combattenti di spade laser di Saber Guild, i sith di The Dark Empire e i piccoli padawan della Galactic Academy, il gruppo riservato ai minori di 18 anni. Piloti TIE, Piloti X-Wing, Sith e cavalieri Jedi, Darth Vader, l’Imperatore Palpatine, gli Stormtrooper, il solitario cacciatore di taglie Djn Djarin e tanti altri protagonisti saranno a disposizione del pubblico per scattare tante foto iconiche. E a partire dalle 20.30 sempre al Teatro Arcimboldi E a partire dalle 20.30 al Teatro Arcimboldi verrà proiettato Star Wars L’Impero Colpisce Ancora In Concerto: il secondo film della saga stellare proiettato integralmente e in alta definizione su grande schermo, mentre gli oltre ottanta musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti dal Maestro Ernst van Tiel eseguono live e in sincrono la mitica colonna sonora del Premio Oscar John Williams approfondimento Star Wars Day, i 10 migliori set LEGO da regalare e regalarsi

Quartiere Bicocca Alle 16.30 si terrà anche una spettacolare parata negli spazi del quartiere Bicocca per veder sfilare tutti i figuranti con i loro magnifici costumi che riproducono alla perfezione quelli usati sui set dei film.

Piazza Gae Aulenti Area LEGO® Star Wars™: Fino al 5 maggio, Piazza Gae Aulenti si animerà con una speciale area gioco a tema LEGO® Star Wars™. Potrai costruire i tuoi personaggi preferiti, partecipare a laboratori creativi e ammirare una mostra di set originali realizzati dagli AFOL (Adults Fan of LEGO).

FAO Schwarz - Via Orefici Dalle 16 alle 19 una speciale sessione di Accademia Jedi organizzata dai Toy Ambassador e dal Toy Soldier di FAO Schwarz che guideranno i giovani aspiranti Jedi alla ricerca della propria forza, interpretando il racconto della tradizione e compiendo un viaggio intergalattico con sfide per decifrare il messaggio nascosto e ricevere la chiave per accedere al Rito di Iniziazione. La storia infatti racconta che un Padawan, una volta addestrato dal suo Maestro, veniva messo alla prova per raggiungere il grado di Cavaliere della Repubblica e lo stesso accadrà da FAO Schwarz ai giovani aspiranti Jedi più promettenti che potranno ricevere diplomi Jedi personalizzati accompagnati da queste solenni parole: “Siamo tutti Jedi. Il Potere parla attraverso di noi. Attraverso le nostre azioni, la Forza parla di se stessa e di tutto ciò che è reale. Siamo qui per testimoniare ciò che dice la Forza. Per il potere del Consiglio, per la volontà della Forza, ti dichiaro, Jedi, Cavaliere della Repubblica. Che la forza sia con te!” approfondimento Star Wars, nuova timeline che mette ordine tra film e serie TV

Per maggiori informazioni sugli eventi e per programmare al meglio la tua giornata, consulta i siti web ufficiali: Star Wars Day 2024: https://www.empira.it/en/eventi-2/

https://www.empira.it/en/eventi-2/ Teatro Arcimboldi: https://www.teatroarcimboldi.it/fat-event/star-wars-limpero-colpisce-ancora-in-concerto/

https://www.teatroarcimboldi.it/fat-event/star-wars-limpero-colpisce-ancora-in-concerto/ Piazza Gae Aulenti: https://www.milanotoday.it/tag/gae-aulenti/

https://www.milanotoday.it/tag/gae-aulenti/ FAO Schwarz: https://faoschwarz.com/collections/star-wars