Eleonora Boi incinta: la foto col compagno Danilo Gallinari

Eleonora Boi e Danilo Gallinari, la storia d'amore

approfondimento

Bella Hadid mostra la pancia insieme alla sorella Gigi incinta

La relazione tra Eleonora e Danilo è nata due anni e mezzo fa. Visto che Gallinari gioca nell’Oklahoma City Thunder, negli Stati Uniti, la giornalista ha deciso di trasferirsi con lui in America. Ora nei progetti della coppia mancano solo le nozze: pare fossero già in programma ma che siano state posticipate a causa della pandemia. La giornalista sarda ha una laurea in Scienze Politiche e in passato ha partecipato anche a Miss Italia. Ha poi iniziato a lavorare come giornalista, partendo da uno stage come ufficio stampa del comune di Cagliari. Poi la decisione di trasferirsi a Milano, dove ha cominciato la sua avventura a Sportitalia. Da quel momento la sua carriera è tutta in ascesa: nel 2013 è approdata a Speciale Calciomercato, ma la vediamo come ospite anche a Quelli che il calcio. Nel 2014 è approdata a Sport Mediaset e ha condotto il post-serata di Champions League su Premium Calcio e Canale 5. Eleonora e Danilo stanno insieme da quasi tre anni: pare che nel 2019 avessero avuto un momento di crisi che poi, però, è stato felicemente superato. Danilo Gallinari è figlio di Vittorio Gallinari, ex giocatore, tra le altre, di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Nato a Sant’Angelo Lodigiano, è un cestista professionista e gioca con successo in Nba, con gli Oklahoma City Thunder.