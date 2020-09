La bionda svedese il 19 settembre 2020 compie 46 anni, che festeggerà con il compagno, il miliardario svizzero Maurice Dabbah con il quale ha una relazione dal 2007. Conosciuta in Italia per servizi fotografici, film e presenze in tv, ora vive a Montecarlo e conquista i suoi follower sui social. LA FOTOGALLERY