12/12

Un’edizione speciale con un programma senza precedenti accolto per la prima volta al Giardino di Boboli. 4 serate di opera, musica classica, jazz, per 500 spettatori ad ingresso gratuito che i tre giovani produttori inglesi Roger Granville (Regista e Produttore), Maximilian Fane (Direttore d’orchestra) e Frankie Parham (Produttore di Teatro e Cinema), donano a Firenze come segnale di rinascita per la città e per gli artisti emergenti di tutto il mondo oggi impossibilitati ad esprimere la propria arte sui palcoscenici.