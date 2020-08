Madonna, compleanno in Giamaica: zero mascherine e tanta marijuana

Compleanno tra canti, balli e nessuna mascherina per i 62 anni di Madonna. L'artista ha festeggiato il compleanno in Giamaica e sui social ha condiviso foto e video della serata passata circondata dagli amici, nessuno dei quali indossava alcuna protezione sul viso. Poi un'immagine della cantante con una sigaretta di marijuana ha fatto scoppiare la polemica.

I post sui social

In posa con un ventaglio, appoggiata alla stampella, oppure abbracciata agli invitati, Madonna ha postato numerose immagini della festa per il suo compleanno, il 16 agosto. A corredo degli scatti una semplice frase: "Welcome to Jamaica". Nessuno indossa la mascherina o mantiene il distanziamento sociale per evitare contagi da Coronavirus, ma a scatenare qualche critica è stata anche una foto nella quale la cantante tiene in bocca una sigaretta di marijuana mostrando un vassoio con erba e cartine.