Alyssa Milano: "Ecco cosa fa il Covid". VIDEO

L'attrice, che ad aprile ha avuto il Coronavirus, ha pubblicato sui social un video nel quale mostra le ciocche di capelli rimaste attaccate al pettine

“Ho pensato di mostrarvi cosa fa il Covid-19 ai vostri capelli. Per favore, prendetelo sul serio”. Sono queste le parole con le quali Alyssa Milano (FOTO), attrice rimasta celebre per il ruolo di Phoebe nella serie tv “Streghe”, ha corredato la pubblicazione di un video social nel quale mostra una delle conseguenze del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Nelle immagini la si vede dopo la doccia, mentre si pettina i capelli bagnati. Sul pettine restano attaccate numerose ciocche: in effetti la perdita di capelli è uno dei possibili effetti collaterali che insorgono a chi è stato malato di Covid-19.





Alyssa Milano mostra la perdita di capelli approfondimento Alyssa Milano, della serie "Streghe" rivela: "Ho avuto il Coronavirus" A corredo del video anche due hashtag piuttosto significativi: #WearADamnMask (indossate quella dannata mascherina) e #LongHauler (una parola che si riferisce a chi, dopo aver contratto il Coronavirus, continua a sperimentare sintomi della malattia anche per diversi mesi). “Questo è un pettine per districare i capelli, il mio preferito. Come potete vedere sopra non ci sono capelli in questo momento”. Alyssa Milano ha iniziato così a pettinarsi, coperta da un accappatoio dei New York Giants. L'attrice 47enne ha concluso il video sollevando l'intero mucchietto di ciocche perse a favore di camera: “Dopo una spazzolata questa è la quantità di capelli persi dopo il Covid. Indossa una dannata maschera!” ha sentenziato ai suoi quasi 3 milioni di follower.

Alyssa Milano contagiata dal Coronavirus approfondimento Bryan Cranston di Breaking Bad: "Ho contratto il coronavirus" Non è certo la prima volta che l'interprete dell'indimenticata Phoebe Halliwell racconta via social la sua esperienza con il Covid-19. Solo qualche giorno fa Alyssa Milano ha postato un selfie nel quale respira aiutata dalla maschera dell’ossigeno. Accanto all'immagine, una lunga didascalia: “Questa ero io il 2 aprile dopo non essere stata bene per 2 settimane. Non ero mai stata così male. Avevo dolori ovunque e avevo perso l'olfatto. Mi sentivo come se un elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a trattenere il cibo. Ho perso 4 chili in 2 settimane. Ero confusa perché non avevo la febbre alta, ma mal di testa orribili. Fondamentalmente ho avuto tutti i sintomi di Covid”.