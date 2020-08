Bianca Gascoigne, le foto su Instagram della figlia del calciatore

Con l'arrivo dell'estate anche Bianca Gascoigne si sta sbizzarrendo su Instagram con foto che ne mettono in mostra il fisico scolpito. Bianca, 33 anni, è la figlia dell'ex calciatore Paul Gascoigne, che negli anni '90 militò anche nella Lazio, e della ex moglie Sheryl. La giovane Gascoigne ha un passato da ballerina di strip club, ha poi partecipato a diversi reality show inglesi e oggi lavora come modella e influencer. Solo su Instagram, infatti, vanta oltre 300mila follower