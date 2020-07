Laura Torrisi, lo scatto in costume che ha conquistato Instagram

Sono diversi i luoghi che Laura Torrisi ha scelto per le sue vacanze 2020. Da sola o con la figlia, si è lasciata fotografare in leggins e maglietta per le vie di Gubbio, immersa in un campo di grano a Cortona, in bicicletta in Versilia oppure - più spesso - in costume al mare, sullo sfondo di panorami da sogno.

E, se anche qualche commento negativo c’è, lei non se ne cura. “Di tutto l' odio io non so che farmene | Essere giusti oggi roba da svendere | E anche se non mi muovo, vorrei andarmene | Mi blocco sui miei passi, prova a resistere | Anche se a piedi scalzi ritorno a correre” scriveva all’inizio della sua estate italiana (come da lei stessa definita).

Il nuovo amore di Leonardo Pieraccioni

E Leonardo Pieraccioni, il suo ex marito? L’attore e regista, che da Laura Torrisi ha avuto una figlia, dichiarava qualche tempo fa in occasione della presentazione del film “Se son rose”: “C’è solo una donna nella mia vita, mia figlia. D’ora in poi in tutti i miei film ci sarà una figlia! Prima aspettavo sempre che arrivasse una bella sudamericana e mi portasse via, adesso al finale classico e vissero felici e contenti aggiungerei sempre un punto interrogativo. Ho capito che la maratona dell’amore è lunga e faticosissima, non ci si può andare con gli infradito, e il regalo che mi faccio è dirlo con chiarezza in questo film!”.

Ora, però, sembrerebbe che l’amore Pieraccioni l’abbia ritrovato. Al suo fianco, da qualche tempo, si vede una giovane ragazza che i giornali hanno già “bollato” come la sosia di Laura Torrisi. Lunghi capelli neri e occhi grandi e scuri, Teresa (questo il suo nome) è nata nel 1981 ed è mamma di una bambina, Anna, frutto di una precedente relazione. Ma, i due, non si sono mai pronunciati in merito.

Laura Torrisi, tornata single dopo la fine della storia con Luca Betti, è invece stata spesso accostata ad Aiello e - di recente - a Emanuele Sguanci che, prima di chiudere il profilo, ha in effetti pubblicato alcune stories con lei e con la figlia. Sia l’attrice che Pieraccioni, del resto, amano tener privata la loro vita. Sin dai tempi della loro relazione.