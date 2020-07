Addio a Giulia Maria Crespi, il ricordo di Roberto Bolle su Instagram

L'étoile ha postato una foto che lo ritrae al Colosseo prima di uno dei suo gala in favore del Fai e ha voluto rivolgere un pensiero alla fondatrice, morta a 97 anni, per aver portato avanti "con coraggio, lungimiranza e tenacia mille battaglie a favore della salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale nel nostro Paese"

Una foto che lo ritrae 'volare' in uno dei monumenti simbolo di Roma e dell'Italia: con questa immagine scattata al Colosseo Roberto Bolle ha voluto ricordare la fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi, morta a 97 anni .

"Foto scattata al Colosseo prima di un gala Roberto Bolle and Friends in favore del FAI - ha scritto sui social l'étoile - Grazie Giulia Maria Crespi per aver portato avanti con coraggio, lungimiranza e tenacia mille battaglie a favore della salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale nel nostro Paese. Una donna illuminata a cui tutti dobbiamo essere infinitamente grati".