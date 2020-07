Chiara Ferragni condivide "la gemella" di Leone che spopola su TikTok

Che Chiara Ferragni sia una fanatica di TikTok non è certo un mistero: i suoi balletti spopolano, soprattutto quando c’è il piccolo Leone a rubarle la scena.

Ora, però, l’influencer ha condiviso un video decisamente particolare: una bimbetta dai capelli biondi, che di Leone sembra la gemella.

Nya, la sosia di Leone

Su TikTok, è uno dei profili più amati: tuttavia, la proprietaria dell’account (Daiana Torrisi) non ne è la protagonista. Il profilo è infatti tutto dedicato a Nya, la sua figlioletta. Che ha due particolarità: essere simpaticissima e somigliare in modo incredibile a Leone, figlio di Fedez e di Chiara Ferragni. Impossibile non notare la somiglianza, tanto che la stessa influencer definisce la bimba “la gemella di Leo” in una sua Instagram story.

Se nell’ultimo balletto Nya danza sulle note di “Non mi basta più” (hit di Baby K con protagonista proprio Chiara Ferragni), tanti sono i duetti con personaggi più o meno celebri che mamma Daiana ha organizzato per la sua bimba: duetti virtuali con star di TikTok come GiuseppeFlower e Federico Jack De Lellis (artista amante di Jack Sparrow), con ely.giglio e con Denis Dosio. Sebbene i video più divertenti siano quelli che vedono Nya insieme a Leone Lucia Ferragni: i due vengono messi “a confronto”, danzano insieme. Ma Daiana scherza: “Dobbiamo lavorare sul movimento delle braccia”, parlando della celebre mossa di baby Leo.