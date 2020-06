Una capsule collection firmata dalla modella, in vendita dallo scorso 15 giugno: per lanciare il nuovo progetto della compagna, l’imprenditore si è decisamente scatenato

Come lanciare il nuovo progetto fashion, dunque, se non con uno dei tradizionali balletti che hanno reso Gianluca Vacchi tanto popolare?

Non solo la vita privata di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi procede a gonfie vele: anche la loro vita professionale è tutto un crescendo. E, ora, è la volta della giovane modella. Che, col pancione sempre più evidente, ha lanciato la sua prima linea moda: Sharon .

Gianluca Vacchi, un balletto per promuovere Sharon

Sexy e ironico come sempre, Gianluca Vacchi ha ballato a favore di Instagram per promuovere la linea Sharon. Una piccola capsule collection che la compagna, incinta del loro primo bambino, ha lanciato lo scorso 15 giugno. “Grazie per essere parte di questa avventura: spero che la amiate tanto quanto la amo io” scriveva lei qualche giorno fa, posando con indosso una delle maxi t-shirt della collezione (una maglietta che “fa il verso” all’American Express).

Ora, ecco che la modella e fashion designer ha deciso di lanciare quel suo nuovo progetto con un balletto a quattro: insieme a lei e al compagno, anche la fashion consultant Delfina Pietri e la PR Raffaella Zardo. “Chi è la ragazza più sexy?” chiede divertito Vacchi. Che, come le sue compagne di ballo, indossa una delle felpe col cappuccio della linea Sharon. E che, ai piedi, porta un paio di scarpe col tacco.

Entusiasti ovviamente i commenti del fan, che agli eccessi dell’imprenditore sono abituati. Solamente qualche giorno fa, Vacchi aveva fatto vedere come partecipa ad una video conference: capello curato, occhiali da intellettuale, giacca, camicia, cravatta e, al posto dei pantaloni… un paio di boxer! Che, ovviamente, ha sfoggiato anche in un balletto scrivendo: “Una piccola pausa ballerina tra le varie conference call. Non prendetevi mai sul serio!”.