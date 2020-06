Pride Month 2020, Diesel lo celebra con lo spot dedicato a "Francesca"

Non sorprende che Diesel , azienda innovativa per comunicazione, linguaggio e visione creativa, abbia voluto celebrare il Pride Month ( "Il buongiorno di un'umanità ritrovata" ) a suo modo, con la visione che da sempre contraddistingue il brand, da quando lo slogan " For Successful Living " nacque nei primi Anni 90. Non solo una frase senza tempo, ma una dichiarazione di sfida alle convenzioni e ai pregiudizi. In nome della libertà di essere fedeli a se stessi.

Il video si apre sulle note di una canzone che accompagna la protagonista nei gesti e nelle azioni. "Hey girl, hey girl don't lie to me, tell me where did you stay last night...". Il corto, realizzato con la consulenza di Diversity, segue un sogno e lo realizza, affronta il tema della transizione con estrema delicatezza, mettendo in evidenza, luci e ombre di un percorso non sempre facile. L'obiettivo è essere se stessi, a dispetto di tutto e tutti. Nel film si vede, sequenza dopo sequenza, che Francesca non nasconde la sua identità e si spinge oltre. La scena si chiude in un convento in cui la protagonista esaudisce il suo ultimo desiderio.