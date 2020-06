Moda, pittura Naïf sulla pelle: la tendenza della PE 2020

Prendete la tigre con serpente, uno dei più famosi quadri di Antonio Ligabue, e poi date un’occhiata alle collezioni dei Big per capire come la moda ha deciso, più che mai in questa stagione, di dare voce alla natura o meglio alla pittura Naïf. Arte e moda si fondono per dare nuova vita alle tele degli artisti: abiti e accessori diventano opere d’arte dalle forme eccentriche e dai colori vibranti. Ed ecco che il guardaroba 2020 si trasforma in una vera e propria art gallery con capi dalla fantasia tropical che portano una sferzata di buonumore al look e non solo. Vera regina di questa stagione è la tigre che, aggressiva quanto basta, si impone sui capi dei grandi e piccoli brand. Abbiamo dato un’occhiata qua e là alle collezioni moda 2020 e abbiamo scelto la nostra top 5 di capi e accessori naïf tutti da indossare per un’estate selvaggia al punto giusto.

Gucci

Realizzati in pelle, camoscio e coccodrillo, i nuovi modelli di borse Rajah presentano una testa di tigre in metallo - decorata con smalto colorato e con cristalli - ispirata a una spilla d’archivio disegnata dalla designer di moda e gioielli Hattie Carnegie negli anni 40. Il nome della Rajah, dal sanscrito “principe” o “re”, rispecchia la natura del felino da sempre considerato sovrano della giungla. Emblema di quanto dichiarato è la clutch di legno verniciato con perline e paillettes che raffigura la tigre nel suo habit naturale: la foresta.

Dolce & Gabbana

Maculati savana, pin-up, sartoria siciliana e decorativismo anni 50 fanno da sfondo alla passerella di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un vero trionfo di mood tropical e fascino naïf nei sandali con zeppa e fibbia gioiello by Dolce & Gabbana.

Azhar

Si chiama anello RE è in argento e realizzato artigianalmente in Italia. Un must della collezione Azhar che per la bella stagione si veste di colori tenui e di fiori smaltati, dipinti con una tecnica che deriva niente poco di meno che dalla pittura naïf.

Marni

Nelle mani di Francesco Risso il camouflage finisce per liberarsi di qualsiasi connotazione marziale, mitigato e addolcito da stampe squisitamente naïf. È la narrativa che diventa rivoluzione, una guerrilla tropicale che travolge il guardaroba maschile mettendone in discussione certezze e valori. Il colore a definisce la forma con pennellate violente e selvagge che ricordano gli esiti più energici e furenti della pittura fauves.

Zara

Esplosione tropical anche per le collezioni Zara uomo, donna, bambino. Crop top con colletto con tigre stampata a t-shirt che ritraggono con stampa foil oro l’animale in tutta la sua bellezza. L’animale felino conquista il podio delle tendenze primavera – estate 2020.