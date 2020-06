Moda Estate 2020: 5 must have di stagione per le vacanze in Italia

Per le nostre vacanze italiane abbiamo raccolto 5 must have dettati dalle passerelle ma anche dai social per aiutarvi nella scelta di un look all’ultima moda anche fuori casa. Tenete a portata di mano la vostra wish list, è arrivato il momento di aggiornala!

Denim

Non solo bermuda ma anche jeans. Lunghezze che sfiorano il ginocchio, appena sopra o sotto. La mezza misura diventa un buon compromesso e la femminilità incontra la praticità. Così gli stilisti si allontanano dagli shorts e dalle culottes e puntano su pantaloncini collegiali. La versione in denim è sicuramente più casual e perché no favorisce l'idea del riciclo tagliando un vecchio paio di jeans.

Maniche a palloncino

Audaci, modaiole e romantiche quanto basta, le maniche a palloncino tornano e lo fanno in grande stile. Da Marc Jacobs a Philosophy di Lorenzo Serafini e Cecilie Bahnsen, basta a guardare le loro sfilate per capire che le maniche a palloncino sono un must - romantico e d'ispirazione rinascimentale - della primavera estate 2020.