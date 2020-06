Moda dopo il lockdown, abiti a tutto comfort anche dopo la quarantena

La moda post pandemia è comfy-chic. Semplice e minimale, per le vie dello street style e ancora di più sui social, abiti easy e morbidi la fanno da padrone. La parola d’ordine è: puntare sui capi che ci fanno sentire bene e a nostro agio

Dopo la lunga quarantena dovuta all’emergenza sanitaria (LIVE - SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA) finalmente abbiamo ripreso a "vivere", anche se in molti ancora si stanno chiedendo: come sarà la nuova normalità? Per chi vede sempre il bicchiere mezzo pieno, la quarantena ha significato molto di più di un semplice #iorestoacasa: l’importanza del riposo e del buon cibo home made, lo stare in famiglia, e perché no riscoprire capi che fino a qualche tempo fa erano sepolti nell’armadio. Ma non è solo il “look da casa” ad aver avuto un gran successo in questi mesi. Sui social è infatti nata la pillow challenge, la nuova sfida a colpi di piumoni e cuscini.

Abbandonare tute e abiti comfy sarà il primo passo verso la normalità? In totale disaccordo con quanto dichiarato, visto anche i chili di troppo che questo periodo ci ha lasciato, ecco qui quattro opzioni di abiti, pensati in “taglia unica”, come auspicio trasversale per tornare comode alla normalità. Tuta is the new jeans Abbandonare i jeans e riscoprire la tuta (Moda 2020, le scarpe dopo il lockdown: tacchi vs sneakers) è stata forse una delle gioie più grandi di questa quarantena. Se prima aspettavamo il casual friday per stare comodi ora non abbiamo più bisogno di scuse. La più gettonata (sui social) è senza dubbio quella lanciata da Miroslava Duma, ultra chic e 100% green: The Pangaia.

Modello Arizona Fino a qualche anno fa venivano sfoggiate, senza alcuna remora, dai turisti tedeschi in visita in Italia. Eppure oggi, questo modello di Birkenstock, ha un posto nel cuore e nelle scarpiere delle it girl. Grazie alla loro versatilità ma soprattutto comodità è diventato quasi impossibile rinunciarci. Precorritrice è stata Frances McDormand, quando sul palco degli Oscar 2019, si è presentata con un paio di sandali Arizona Birkenstock e firmati Valentino. Caftano must have È senza dubbio il vestito dell’estate 2020. Comodo, colorato e super comfy. Possiamo descriverlo in tre C e averlo in mille versioni. Di giorno o anche di sera, il caftano lo si può avere davvero in tutte le salse. Dalla versione a righe di Salvatore Ferragamo per un look da giorno ad una versione più elegante come quello sfoggiato da Queen Rania by Dar Noora in occasione delle celebrazioni del 74esimo anniversario dell'indipendenza della Giordania.