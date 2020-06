Le sfilate e gli eventi di moda annullati e rimandati per Coronavirus

L’ultima kermesse di moda a essere stata toccata dall’emergenza sanitaria è Pitti Immagine, le cui fiere fisiche sono state rinviate a gennaio 2021. Ma dalla settimana della moda milanese che diventa digitale alla promessa di Armani di spostare la sua sfilata Privé a Milano, in campo fashion nulla è più come prima. Ecco tutte le sfilate e gli eventi di moda che sono stati annullati o rimandati a causa del Covid-19



Il Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) ha cambiato regole, abitudini e modi di vivere a tutti i livelli e in ogni settore, moda compresa. Il mondo del fashion è stato duramente messo alla prova dall’emergenza e il calendario di sfilate, eventi e fashion week ha subito uno stravolgimento totale. L’ultima kermesse di moda a essere stata toccata è Pitti Immagine, le cui fiere fisiche sono state rinviate a gennaio 2021, conferma che è arrivata direttamente da Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine. La 98esima edizione dell’evento dedicato all’uomo sarebbe dovuto andare in scena dal 2 al 4 settembre 2020 ma, preso atto "dell'insufficiente numero di conferme di partecipazione e dello stato di perdurante difficoltà delle aziende”, come ha affermato l’amministratore delegato di Pitti, è stato deliberato il rinvio delle fiere fisiche a gennaio prossimo. Quest’estate una versione interamente digitale dei saloni sarà aperta a tutti gli espositori grazie al varo della piattaforma Pitti Connect. La sfilata Armani Privé spostata da Parigi a Milano Tutte le grandi firme del made in Italy hanno dovuto rivedere i calendari dei défilé, alcuni addirittura le location. È il caso di Giorgio Armani che ha deciso di presentare le collezioni Giorgio Armani ed Emporio Armani uomo e donna primavera estate 2021 insieme a settembre 2020, saltando l’appuntamento digitale che Cnmi ha annunciato per Milano Moda Uomo, prevista dal 19 al 23 giugno 2020. La sfilata Armani Privé invece verrà posticipata a gennaio 2021 e non si svolgerà più a Parigi ma a Milano, nella storica sede di Palazzo Orsini. Tra gli eventi cancellati da Armani, c’è quello per festeggiare la riapertura della boutique nel Dubai Mall e i dieci anni dell’Armani Hotel che dovevano tenersi il 19 e il 20 aprile a Dubai. La Maison ha annunciato che si terranno prossimamente, in occasione di Expo 2020. Giorgio Armani già alla Milano Fashion Week autunno inverno 2020/2021 aveva deciso di sfilare a porte chiuse in via precauzionale. Prada e Gucci tra i primi a rimandare le sfilate È stata Prada a decidere per prima di rimandare a data da destinarsi il suo défilé di Tokyo, previsto per il 21 maggio. La decisione ha dato il via a un effetto domino di defezioni, annullamenti e rinvii nel mondo della moda. A seguire Gucci che ha annullato la sfilata Cruise 2021 in programma a San Francisco in data 18 maggio, con un appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere in una location top secret come misura precauzionale.

Versace e “l’atto di responsabilità” di Alberta Ferretti approfondimento Armani sposta la sua sfilata da Parigi a Milano, Beppe Sala ringrazia Versace ha rinviato a data da definirsi la sfilata Cruise prevista per il 16 maggio negli Stati Uniti. Hanno sospeso i loro show Cruise anche Max Mara ed Hermès che dovevano sfilare rispettivamente a San Pietroburgo il prossimo 25 maggio e a Londra il 28 aprile. “Mi unisco alla voce di altri stilisti che come me hanno deciso di sospendere i propri eventi come atto di responsabilità e rispetto in un momento di emergenza mondiale”, ha dichiarato Alberta Ferretti annullando la sfilata Resort a Rimini, prevista per il 22 maggio. Le Maison francesi Anche Chanel ha annullato la sfilata Cruise 2021, prevista a Capri il 7 maggio. “La nostra principale preoccupazione è la tutela della salute e il benessere dei nostri dipendenti e dei nostri invitati. La maison sta riflettendo riguardo a modi alternativi per presentare la collezione Crociera a Capri, successivamente quando la situazione lo consentirà”, si legge nella nota diramata dalla casa di moda in seguito alla dichiarazione del 16 marzo del presidente Macron della quarantena per la Francia. La Maison francese aveva già posticipato a data da definirsi lo show dedicato alla collezione Métiers d’Art, previsto in maggio a Pechino. Anche la sfilata Cruise 2021 di Dior prevista a Lecce il 9 maggio è rimandata a data da destinarsi, così come quella autunno inverno 2020 di Ralph Lauren organizzata per aprile a New York. Saint Laurent non presenterà le collezioni in nessuno degli eventi prestabiliti del 2020, scegliendo di volta in volta le date adatte in base alla situazione. La Maison “seguirà il proprio ritmo, legittimando il valore del tempo e connettendosi con le persone in tutto il mondo, entrando nel loro spazio e nella loro vita", è stato dichiarato in un nota ufficiale.

La Monte-Carlo Fashion Week rinviata approfondimento Armani, Charles Leclerc è il nuovo testimonial L’ottava edizione della Monte-Carlo Fashion Week che si sarebbe dovuta svolgere a maggio è stata rinviata a data da destinarsi. Protagonista dell’evento doveva essere la Cruise 2021 di Ermanno Scervino, prevista per il 14 maggio. “Il nostro è un gesto doveroso nei confronti degli ospiti e delle persone coinvolte nella manifestazione, in nome della tutela della salute e della sicurezza di ognuno”, ha dichiarato Federica Nardoni Spinetta, ideatrice della manifestazione e Presidente e Fondatrice della Chambre Monegasque de la Mode. “I nostri pensieri e tutta la nostra solidarietà vanno alle vittime del Covid-19 e a tutti coloro che stanno lottando contro questa terribile patologia”, ha aggiunto. Milano Moda Uomo slitta a settembre Cnmi ha annunciato che Milano Moda Uomo, prevista dal 19 al 23 giugno 2020, si svolgerà nell’edizione dedicata alle collezioni femminili primavera estate 2021 di settembre. Stanno pensando a un’eventuale edizione digitale per l’estate, come dichiarato da Cnmi: “Stiamo lavorando a nuovi formati digitali e a nuove modalità di incontro per dar vita, nei giorni previsti da Milano Moda Uomo, ad altri momenti di narrazione“. La settimana della moda maschile di Parigi rimandata La Fédération de la Haute Couture et de la Mode ha rimandato la settimana della moda maschile di Parigi, prevista dal 23 al 28 giugno, e la settimana dell’alta moda, prevista dal 5 luglio al 9 luglio. Hanno però varato una fashion week maschile digitale che si terrà online a luglio. Valentino ha sempre sfilato a Parigi ma non prenderà parte alla settimana della moda virtuale annunciata da la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison, ha dichiarato che allestiranno uno show co-ed a settembre in Francia dedicato alle proposte primavera estate 2021. La sfilata Couture sarà invece presentata a luglio con un evento speciale. La London Fashion Week sarà digitale Il British Fashion Council ha annunciato le sfilate virtuali per la London Fashion Week di giugno dedicata all’uomo che, per l’occasione, includerà anche le collezioni donna. Il calendario previsto verrà dunque rispettato, unendo tuttavia i generi in ottica co-ed. Le sfilate donna e uomo primavera estate 2021 saranno visibili a tutti sulla piattaforma dedicata London Fashion Week, dal 12 al 14 giugno. Anche Milano e Parigi optano per le Digital Fashion Week La Camera Nazionale della Moda Italiana presenterà la prima Milano Digital Fashion Week – July Issue. Dal 14 al 17 luglio si svolgeranno le sfilate online delle collezioni uomo primavera estate 2021 e le pre-collezioni uomo e donna primavera estate 2021. Sulla piattaforma digitale verranno presentati contenuti fotografici e video, interviste e backstage dedicati a ogni brand. Il programma è arricchito anche da webinar (seminari online) di approfondimento, lectio magistralis in live streaming tenute da importanti figure del fashion system e live performance creative. Lo stesso accadrà a Parigi: anche la Fédération de la Haute Couture et de la Mode ha annunciato che dal 9 al 13 luglio andrà in scena la Paris fashion week digitale dedicata alle collezioni maschili primavera estate 2021. Ciascuna Maison presenterà le collezioni su una piattaforma dedicata.