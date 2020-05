Elisabetta Canalis: la challenge in versione casalinga. VIDEO

Elisabetta Canalis ( FOTO ) si candida a diventare l a regina di TikTok . Neanche il tempo di postare la sua nuova challenge che in poche ore è già diventata virale. Non solo è protagonista sul social network adorato da star e adolescenti, Ely ( lo scatto su Instagram ) sta registrando un boom di visualizzazioni anche nel video postato su Instagram. La challenge che sta impazzando sul web è la # wipeitdownchallenge . I tiktoker pubblicano un video allo specchio e all’improvviso la loro immagine riflessa cambia, in un istante appare il loro alterego mentre puliscono il vetro sulle note della hit “Wipe it Down” del noto rapper BMW Kenny. La sfida ha incuriosito Elisabetta Canalis , che ha stupito i fan decidendo con ironia di partecipare alla #wipeitdownchallenge.

In un frame di 14 secondi, la showgirl appare allo specchio struccata, in pigiama mentre pulisce con fatica lo specchio della sua stanza. In posa con i capelli raccolti e occhiali, in stile “casalinga disperata”, fa esplodere all’improvviso tutta la sua sensualità italiana. Il suo alterego allo specchio è sensuale in abito rosso, capelli al vento e make-up perfetto. In un attimo torna la disperate housewife che rimane shoccata dalla prorompente visione. Il divertente video viene accompagnato dall’espressione stupita del volto di Elisabetta Canalis (tutte le foto più belle su Instagram) nel vedere quell’immagine allo specchio, accompagnata dalla didascalia “L’avete vista anche voi?”.

La nostalgia di Milano con un post su Instagram

Non è certo la prima volta che Ely, come la chiamano molti fan italiani, sui social stupisce con la sua vena comica. Spesso diverte molto gli utenti con la sua innata autoironia, dimostrata anche nel corso della sua carriera. È stata, infatti, protagonista di sit-com e film anche comici prima di trasferirsi negli States. La Canalis non ha però mai dimenticato le sue radici italiane. Qualche giorno fa ha postato su Instagram il video delle frecce tricolore che sorvolano la “sua bella Milano”, palesando tutta la sua voglia di poter tornare per un viaggio nella città a cui è particolarmente legata. L’attrice è anche molto attiva nel sociale. Sposata con Brian Perri, insieme alla loro figlia Skyler Eva, ha ospitato per mesi una donna e due bambini originari delle Bahamas, che da poco sono tornati nella loro terra d’origine. Lo scorso settembre l’uragano Dorian ha messo in ginocchio l’arcipelago caraibico e la Canalis con suo marito ha aperto le porte della sua villa di West Hollywood a una madre in difficoltà con i suoi bambini. Forse presa da un po’ di nostalgia per l’addio a questa famiglia acquisita, Ely ha voluto stupire divertendosi sui social.