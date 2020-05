Giorgio Armani pubblica su Instagram i ricordi del Festival di Cannes

In questa settimana di Cannes, la 73ma, dove sulla croisette non si vedono attori ma la scritta Mercì, Giorgio Armani ha scelto di condividere alcune suggestioni del passato sul suo profilo Instagram

E' un anno rivoluzionario per il cinema, il suo calendario laico ha visto strappate delle pagine importanti, quelle dei festival comandati. Questa sarebbe stata la settimana della 73ma edizione del Festival di Cannes. Sul Palais Des Festivals di Cannes giganteggia la scritta Mercì, grazie, che guarda a un red carpet deserto (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I DATI SUL CONTAGIO IN ITALIA). La buona notizia di questi giorni è che le sale cinematografiche riapriranno, così come i teatri, il prossimo 15 giugno e dunque l'arte, nelle sue varie forme, torna a respirare, a pulsare. E' naturale in queste giornate lunghe indulgere sui ricordi. Tra i più rappresentativi ci sono quelli di Giorgio Armani che ha scelto di postare sul suo profilo Instagram alcune foto legate alla sua partecipazione al Festival di Cannes. Eccolo, dunque, tra un giovane Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, mentre cammina sotto l'insegna dell'Hotel Martinez e poi, perfezionista, mentre aggiusta la cravatta a un divertito Sean Penn. Ce ne sono altre e tutte condividono un elemento comune: il sorriso. Perché è con lui che si esorcizzano le paure e si abbraccia il futuro.