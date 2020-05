Nel giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la 73esima edizione, annullata nella sua versione tradizionale a causa del coronavirus, è comparso un grande telo bianco per ringraziare tutti gli operatori sanitari, chi sta assicurando il mantenimento delle funzioni essenziali e tutti i cittadini per il loro senso civico

Merci. E’ la scritta che campeggia su un grande telo bianco che è comparso sulla facciata del Palais des Festivals di Cannes proprio nel giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la 73esima edizione della kermesse. Un grazie da parte del sindaco della città David Lisnard a tutti gli operatori sanitari, a tutti quelli che stanno assicurando il mantenimento delle funzioni essenziali, e a tutti i cittadini per il loro senso civico in questa situazione di emergenza sanitaria ed economica.