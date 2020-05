Matt & Bise, maratone YouTube per la Croce Rossa

Contare fino a 100.000 non stop, aiutati da altri YouTuber e da celebri personalità: l’idea di Matt & Bise per donare fondi alla Croce Rossa

Da quando l’emergenza sanitaria è cominciata (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), le iniziative benefiche lanciate dagli influencer non si contano. C’è chi si è “limitato” a donare ad ospedali e associazioni, chi ha lanciato una sua raccolta fondi, chi è sceso in campo in prima persona (da Chiara Ferragni e Fedez a Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales). E c’è chi, come Matt & Bise, ha ideato un modo davvero originale per raccogliere soldi da destinare poi in beneficenza.

L’idea? Contare fino a centomila, aiutati da una vasta schiera di vip.

L’idea di Matt & Bise

È l’ultima delle challenge lanciate sul web, e ha un animo davvero buono: Matt & Bise hanno ideato una sfida unica nel suo genere.

YouTuber idoli dei ragazzini (e non solo), i due sono in diretta sul loro canale YouTube da ormai 72 ore. L’idea? Una lunghissima diretta non-stop, per arrivare a contare fino a 100.000. Ma non solo soli: si sono uniti a loro moltissimi “colleghi” (Sespo & Rosalba, Greta Menchi, Maryna, Gabriele Vagnato, Roberryc, Tommaso Zorzi, The Show, Denis Dosio, Cecilia Cantarano), e tanti altri teen idol tutti uniti per una buona causa. E poi celebrità del calibro di Cristina D’Avena, Gabry Ponte, Paolo Ruffini, Bebe Vio, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Fedez.

In cambio di un po’ d’intrattenimento online, Matt & Bise hanno chiesto ai loro fan (spesso giovanissimi) di donare anche solamente un euro, riuscendo a raggiungerne sino ad ora quasi 19.000 (grazie anche al generoso contributo del calciatore Stephan El Shaarawy). La campagna di raccolta fondi è stata lanciata su Tiltify, celebre piattaforma per il “livestream fundraising” che ha, fra i suoi enti beneficiari accreditati, la Croce Rossa Italiana: il link della campagna appare durante tutto il corso della maratona dei ragazzi. E, l’intero ricavato, viene accreditato in tempo reale proprio alla Croce Rossa Italiana.

Chi sono Matt & Bise

Matt & Bise sono, nella vita, Matteo Pelusi e Valentino Bisegna. Classe 1993, sono due youtuber, tiktoker, intrattenitori e scrittori visti nei programmi televisivi "#Estate", "Chi ha incastrato Peter Pan", "Tiki Taka" e "Ciao Darwin", “Social Face #3”, “Fufforial”, “The Voice Of Italy”, ”Unboxing Time”. Il loro primo libro “Fuori dal web” (2015) ha venduto circa 50.000 copie, 30.000 quelle raggiunte da “Una mamma per nemica” (2017). Nel 2016 sono entrati nel Guinness World Record per aver realizzato l’asta da selfie più alta del mondo, nel 2018 hanno pubblicato “Mamma ci siamo persi a New York (come imparare l’inglese nonostante Matt & Bise)”.

Grazie alle serie web di successo, ai prank e ai vlog, sul loro canale YouTube contano oltre 1,3 milioni di iscritti.