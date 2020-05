Yū, protagonista della serie, ha conquistato il web con il suo alter ego Creamy e tre video in lingua giapponese in cui la ragazza tiene compagnia agli spettatori con allenamenti da svolgere in casa.

L’incantevole Creamy è una delle serie animate più popolari e amate dai bambini cresciuti a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. A oltre trentacinque anni dalla messa in onda del primo episodio, Yū è tornata con tre video per intrattenere il pubblico con esercizi da fare in casa, vediamo insieme tutti i dettagli .

Hollywood: le iniziative delle star

In questi giorni numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno ideato iniziative per tenere compagnia al pubblico, tra loro Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum protagonisti di una reunion virtuale con scopo benefico e i Queen e Adam Labert che si sono esibiti sulle note di “You Are The Champions” per ringraziare i medici schierati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Abbiamo visto anche i protagonisti della serie tv La Tata che hanno letto in streaming il copione della prima puntata (qui potete trovare le foto degli attori del cast oggi) e Lady Gaga ed Elton John che hanno organizzato due concerti per raccogliere fondi insieme ad altri grandi nomi della musica internazionale.