Mai come ora il potere dei social è elevato, e i vip lo sanno: grazie al loro seguito possono sensibilizzare l’opinione pubblica, invitando i loro followers a seguire le regole contenute nel Decreto emanato dal Governo.

Ecco dunque alcune tra le celebrities che hanno aderito alla campagna #restiamoacasa, per arginare il contagio da Coronavirus e per invitare gli italiani a non uscire dalle loro abitazioni (se non per lo strettissimo necessario).

Mika

Non è italiano, e si trova attualmente a Londra. Eppure Mika all’Italia e agli italiani è legatissimo. Tanto da aver lanciato loro un messaggio.

«Voglio mandare un messaggio a tutti i miei fan e anche ai miei amici in Italia. Milano, Lombardia, l'Italia tutta: è un momento molto difficile, socialmente ed economicamente, però bisogna tenere duro. È importante evitare i contatti da vicino. Le autorità raccomandano di rimanere a casa il più possibile, ma anche in questo momento, quando siamo a casa, è importante rimanere positivi e anche creativi», ha detto in un videomessaggio.

Jovanotti

«Stiamo a casa il tempo necessario perché questa crisi si risolva. Ascoltiamo gli esperti, seguiamo le direttive. Non c’è scuola non perché è vacanza, ma perché c’è emergenza, non stiamo in gruppo, non usciamo, manteniamo le distanze di sicurezza, dobbiamo fermare il contagio. Ognuno faccia la sua parte, anche se avete 14, 15 anni o 20 anni bisogna essere cittadini per bene e rispettare gli altri senza mandare in crisi il sistema sanitario. Non ci sono abbastanza posti nei nostri ospedali, diamo una mano»: queste le sue parole, dette con decisione e un pizzico di leggerezza mentre annuncia che - approfittando dell’isolamento - imparerà ad usare l’oud arabo.

Fabio De Luigi

Con la sua inconfondibile ironia, Fabio De Luigi si è invece rivolto agli iperattivi.

«Bisogna stare a casa, io ci sto perché son pigro, ma capisco l'iperattivo. Lui mi deve andare a fare l'aperitivo, organizzare la festa di compleanno, deve andare a sciare, perché l'iperattivo scientificamente e strutturalmente è così. Vogliamo che questo mondo rimanga in mano ai pigri. Caro iperattivo statti a casina se no magari ci sei anche tu al prossimo giro, perché la situazione non è proprio felicissima, se non si è capito. Stiamo a casa, poi al mio tre tutti fuori, facciamo aperitivi, cene con gli amici e tutti in palestra, però adesso a casa... state a casa per favore».

Frank Matano

Tra i videomessaggi più originali vi è senza dubbio quello di Frank Matano, comico e giudice di “Italia’s Got Talent”.

«È un momento complicato e delicato, mi sono chiesto “cosa posso fare?”. Per tranquillizzarmi ho deciso di chiamare dei numeri fissi a caso e farci compagnia». E così ha fatto. Perché mai come adesso c’è bisogno di dolcezza.

Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ha addirittura scritto una canzone ad hoc, un brano inedito dal titolo “Restiamo a casa”.

«Restiamo a casa. Sono giorni che ci penso… Vorrei incontrarti, ma non si può. Sono ore, lunghe ore passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare, che questa maledetta storia sia sul punto di finire e insieme, finalmente, noi domani torneremo a uscire….. È poco tempo. C’è solo da aspettare. Ti giuro torneremo a fare l’amore… Per ora resta casa qui con me. Per ora resta a casa. Fallo per te e per me. E per noi», recita la canzone.

Fiorello

Ironico come da sempre ci ha abituati, Fiorello ha suggerito tante attività da fare tra le mura domestiche.

«Ciao da Fiorello, come state? Tutto bene? Ho una idea per tutti noi, visto il periodo. Ma perché non stiamo tutti a casa, eh? Che brutta cosa andare in giro a fare le feste, a fare gli aperitivi. Andare in giro e ritrovarsi tutti appiccicati uno sull'altro, che brutta cosa. Potete stare tutti a casa, giocare a Monopoli, a Risiko, al mimo dei film. Potete divertirvi con i vostri cari, con i vostri genitori, evitate di uscire, evitate di andare in giro, restate a casa, guardate che bello. C'è del casismo intorno a me», ha detto.

Chiara Ferragni e Fedez

Non solo Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di annullare tutti i loro impegni e di restare in famiglia, invitando i fan a fare lo stesso. Hanno anche lanciato una raccolta fondi per aiutare il San Raffaele ad ingrandire la sua terapia intensiva. Raccogliendo, in poche più di 24 ore, la cifra record di oltre 3 milioni di euro.

Perché il potere della condivisione è enorme, ora più che mai.