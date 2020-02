Tommaso Paradiso, chi è la fidanzata Carolina Sansoni

di Matteo Rossini

Tommaso Paradiso è uno degli artisti italiani di maggior successo degli ultimi anni. Il cantante romano è esploso con il gruppo “The Giornalisti” affermandosi in seguito come solista. Scopriamo insieme chi è la fidanzata del cantante di “Non avere paura”.

Tommaso Paradiso: il successo in musica

Il cantautore (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), nato nella città Eterna il 25 giugno 1983, esplode mediatamente con il disco “Completamente Sold Out” che conquista un disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie su suolo italiano. Dopo i grandi successi ottenuti con il gruppo The Giornalisti, nel 2019 l’artista decide di continuare il percorso come solista, il suo ultimo singolo si intitola “I nostri anni”.

Se nei giorni scorsi Cesare Cremonini ha conquistato i social con la copertina del nuovo singolo “Giovane stupida” realizzata dalla fidanzata, ora parliamo della dolce metà di un altro cantante italiano molto apprezzato da pubblico e critica, ovvero Tommaso Paradiso.