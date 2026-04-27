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97 Minutes, il cast del film con Alec Baldwin e Jonathan Rhys Meyers

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Va in onda in prima tv su Italia 1, lunedì 27 aprile, il thriller del 2023 diretto da Timo Vuorensola. Al centro della trama, un aereo di linea viene che viene dirottato, e che ha solo 97 minuti di tempo prima che il carburante si esaurisca

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