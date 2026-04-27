97 Minutes, il cast del film con Alec Baldwin e Jonathan Rhys Meyers

Va in onda in prima tv su Italia 1, lunedì 27 aprile, il thriller del 2023 diretto da Timo Vuorensola. Al centro della trama, un aereo di linea viene che viene dirottato, e che ha solo 97 minuti di tempo prima che il carburante si esaurisca
Va in onda in prima tv su Italia 1, lunedì 27 aprile, il thriller del 2023 diretto da Timo Vuorensola. Al centro della trama, un aereo di linea viene che viene dirottato, e che ha solo 97 minuti di tempo prima che il carburante si esaurisca
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