97 Minutes, il cast del film con Alec Baldwin e Jonathan Rhys Meyers

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Alec Baldwin è Hawkins, il direttore della NSA, la mente fredda e istituzionale della vicenda. Convinto che l'unica soluzione praticabile sia abbattere l'aereo prima che raggiunga terra, è disposto a sacrificare i passeggeri pur di evitare una catastrofe maggiore.

Rust, fornitore armi del film fa causa ad Alec Baldwin: "Sono stato il capro espiatorio"