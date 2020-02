Cesare Cremonini, chi è la fidanzata Martina

di Matteo Rossini

Martina Margaret Maggiore e Cesare Cremonini sono una delle coppie più seguite e ricercate nel mondo dello spettacolo italiano. Il cantautore ha appena pubblicato il singolo “Giovane stupida” dedicandolo proprio alla sua fidanzata. Scopriamo di più sulla vita della ragazza.

Cesare Cremonini: la carriera e il successo

Cesare Cremonini nasce il 27 marzo 1980 a Bologna. Il cantante si approccia alla musica in tenera età coltivando la sua passione per le sette note. La grande esplosione mediatica arriva a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del terzo millennio con il gruppo Lunapop che diventa uno dei fenomeni mediatici più celebri della discografia degli ultimi vent’anni grazie all’album “…Squérez” che scala le classifiche di vendita conquistando ben tre dischi di diamante per aver venduto oltre un milione e mezzo di coppie.

Il primo album da solista di Cesare Cremonini è “Bagus”, pubblicato nel 2002, il resto è storia. Negli anni successivi il cantautore colleziona numerosi successi diventando uno dei protagonisti principali della discografia del Bel paese, tra i suoi brani più famosi “Dicono di me”, “La nuova stella di Broadway”, ”Buon viaggio (Share the Love)”, “Poetica” e “Nessuno vuole essere Robin”.

Martina Margaret Maggiore: chi è la fidanzata di Cesare Cremonini

Il 29 novembre 2019 il cantautore ha pubblicato la raccolta “Cremonini 2C2C - The Best Of” per festeggiare i suoi primi vent’anni di carriera. Poche ore fa il cantante ha confermato l’uscita del brano “Giovane stupida” come secondo singolo estratto dopo “Al telefono”.

La canzone è una dedica d’amore alla ragazza, ovvero Martina Margaret Maggiore. Negli ultimi mesi tantissimi fan dell’artista si sono domandati chi fosse la fortunata cercando di carpire informazioni dai social, ma purtroppo al momento non si hanno molti dettagli.

Stando a quanto rivelato sul web, la ragazza dovrebbe avere origini riminesi e studiare all’università di Bologna. Sempre secondo quanto emerso sui social, la coppia si sarebbe conosciuta nel dicembre del 2018.

Cesare Cremonini (qui potete trovare tutti concerti più attesi del 2020) ha scritto un lungo messaggio al pubblico per parlare del brano, questo un estratto: “Ho chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per “vendicarsi”. Mi è piaciuta subito e ho deciso di tenerla così! Banksy levati. ‘Giovane stupida’ è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale. Poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l’amore se ne frega sempre, non tiene conto di queste distinzioni e vince”.