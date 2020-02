Robbie Williams di nuovo papà: è nato il suo quarto figlio

Robbie Williams ha celebrato in maniera molto tenera l’arrivo del suo quartogenito. Lo ha fatto via social, diffondendo un messaggio di assoluta tenerezza. Ancora un piccolo per lui e sua moglie Ayda Field. Sono ormai lontani i tempi in cui la popstar si divertiva a vivere tra costanti eccessi. Oggi è un padre premuroso e non potrebbe trovare altrove emozioni più grandi.

L’amorevole coppia ha già tre figli: Theodora Rose, Charlton Valentine e Colette Josephine. Quest’ultima è nata da madre surrogata, proprio come l’ultimo arrivato in casa Williams. I genitori hanno deciso di chiamarlo Beau Benedict Enthoven. A presentarlo ufficialmente è stata in realtà mamma Ayda, che ha postato un video di suo marito Robbie. Dopo una settimana dalla nascita, ecco il bebè tra le braccia del padre, che lo culla con amore.

Robbie Williams non riesce a smettere di fissare il suo piccolo. Ne è innamorato e lo tiene stretto al petto. La moglie prova a strappargli qualche parola, chiedendogli come ci si senta. Ciò che ottiene è uno sguardo gentile e un occhiolino. Subito dopo però il capo torna chino, così da poter osservare nuovamente il piccolo che tiene stretto.

La famiglia di Robbie Williams

Robbie Williams e Ayda Field formano una splendida coppia, adorata dai fan sul web. Un cantante di fama mondiale e un’attrice. Sulla carta si tratta di un’unione come tante, che potrebbe sembrar più legata alle luci della ribalta che a reali sentimenti. Il tempo ha però dimostrato agli scettici come il loro sia un amore vero.

Sono l’uno al fianco dell’altra dal 2006. Tre anni dopo ecco arrivare la proposta di matrimonio. Robbie decide di farlo a modo proprio, in diretta radiofonica. In seguito affermò come il tutto fosse uno scherzo per i fan. Il fidanzamento è stato però confermato. L’unione è avvenuta nel 2010, precisamente il 7 agosto. Come location hanno scelto casa Williams, Mulholland Estates a Beverly Hills.

I due hanno accolto nella loro vita Theodora Rose Williams nel settembre del 2012. Due anni dopo ecco giungere Charlton Valentine, stavolta a ottobre. Nel 2018 invece, ancora a settembre, i due hanno annunciato l’arrivo di Colette Josephine, per tutti Coco, nata da madre surrogata. Una coppia invidiabile e felice, che festeggerà 10 anni di matrimonio nell’estate del 2020.