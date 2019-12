Aspettando Robbie Williams su Sky Uno

The Robbie Williams Christmas Show è in arrivo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, lunedì 23 dicembre alle 21.15 , nell'attesa scopri cinque curiosità sull'ex Take That, record man di vendite.

Nell'incantevole cornice dell’Alexandra Palace di Londra il Re del pop Robbie Williams è pronto a regalarci un’imperdibile serata di musica con le immancabili hit che l’hanno reso un’icona globale e le nuove canzoni tratte dal suo primo album natalizio “The Christmas Present”. Per l’occasione il carismatico cantante britannico sarà accompagnato da alcuni ospiti speciali in uno show che coinvolgerà il pubblico nel momento più magico dell’anno. In attesa del grande evento, lunedì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, continua a leggere e scopri cinque curiosità che forse non sai.

1. Campione di vendite e artista da record

Nel lontano 1995 la popstar britannica decide di abbandonare la band dei Take That: la decisione gli è costata cara, una cauzione di circa 1,5 milioni di sterline, una cifra molto più alta rispetto a quella guadagnata mentre faceva parte del gruppo. Sette anni dopo, Robbie Williams firma con l'etichetta discografica EMI il contratto più ricco della storia dei contratti discografici: stiamo parlando di 80 milioni di sterline. Un autentico record considerando che nella sua brillante carriera ha venduto 70 milioni di dischi in tutto il mondo. L'artista finisce inoltre nel libro dei Guinness dei Primati per aver venduto in un solo giorno più di un 1 milione e 600 mila biglietti per il tour Close Encounters.

2. Il lato umano di Robbie Williams

Robbie Williams non è solo un campione di incassi, una popstar di successo concentrata su se stessa, ma anche un animo gentile e un cuore d'oro capace di prestare attenzione ai meno fortunati, dimostra la sua sensibilità dedicando tempo e risorse alle iniziative solidali firmate UNICEF: è infatti uno dei creatori della squadra di calcio formata da cantanti e artisti legati al progetto charity Soccer Aid per UNICEF che si svolge in Inghilterra ogni due anni.

3. Gli amori (ex fidanzate) di Robert Peter Williams

Prima che l'ex leader dei Take That decidesse di mettere la testa a posto e di costruire una famiglia pronunciando il fatidico sì davanti alla sua bellissima moglie Ayda Field, ha avuto una serie di chiacchierata love story. Tra queste ricordiamo le più famose con Nicole Appleton (ex-moglie di Liam Gallagher degli Oasis), Cameron Diaz, Anna Friel e le due Spice Girls, Mel C e Geri Haliwell.

4. Il suo doppio matrimonio

Che il nostro Robbie sia follemente innamorato delal sua dolce metà, non è un segreto per nessuno, la popstar infatti non perde occasione di raccontare quanto sia felice di aver trovato la compagna ideale e una famiglia che lo rende un uomo migliore. Non sorprende quindi che a distanza di nove anni abbia deciso di risposare sua moglie rinnovando le promesse e i voti nuziali. Robbie Williams e Ayda Field sono stati protagonisti di una cerimonia per pochi nella loro dimora losangelina, tra gli ospiti sessanta invitati, tra parenti e amici stretti. A questi si sono aggiunti gli otto amici a quattro zampe, veri re e regine di casa Williams..

5. Il suo primo album natalizio

Si intitola "The Christmas Present" ed è un doppio album composto da classici e pezzi inediti, con ospiti Rod Stewart, Bryan Adams e Jamie Cullum. L'album, uscito il 22 novembre, rappresenta per l'artista un sogno che si avvera. Scritto e registrato tra Londra, Stoke-on-Trent, Los Angeles e Vancouver, "The Christmas Present", oltre agli inediti include grandi classici, per citarne solo alcuni troviamo Winter Wonderland, Santa Baby, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! e It’s A Wonderful Life, una vera chicca: un duetto con suo padre Peter Conway.