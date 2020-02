Super Bowl 2020, Demi Lovato canta l'inno nazionale. VIDEO

Demi Lovato ha avuto l’onere e l’onore di esibirsi sulle note dell’inno nazionale americano in apertura dell’atteso Super Bowl 2020 . Rivediamo insieme la performance della voce di “ Cool For The Summer ”.

di Matteo Rossini

Demi Lovato ha aperto l’atteso Super Bowl 2020 esibendosi sulle note dell’inno nazionale americano. La popstar è finalmente ritornata dando nuovamente prova del suo straordinario talento, destinato a brillare ancora per lunghi decenni.

Demi Lovato: una popstar di successo

Demi Lovato è tra gli astri più scintillanti del pop. Nel corso degli anni la cantante si è imposta come una star di caratura internazionale spaziando tra cinema, televisione e discografia. Il suo album di debutto “Don’t Forget”, distribuito nel 2008, ha subito scalato le classifiche conquistando immeditamente l’attenzione dei media.

Negli anni successivi la voce di “Neon Lights” ha inanellato un successo dietro l’altro dominando le vendite in ogni angolo del pianeta grazie al mix di pop, arrangiamenti dance e testi divenuti dei veri e propri inni del girl power.

Nel 2015 la cantante ha pubblicato il disco “Confident”, apprezzato da pubblico e critica, in grado di vendere più di un milione di copie soltanto negli Stati Uniti d’America conquistando anche una prestigiosa nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best Pop Vocal Album”, grazie anche allo straordinario successo del singolo “Cool For The Summer”, rivelatosi una hit di portata mondiale.

Negli ultimi mesi la popstar, classe 1992, ha deciso di prendersi una pausa dalla sua carriera fino al ritorno di pochi giorni fa avvenuto sul palco dei Grammy Awards dove ha strappato una standing ovation con l’emozionante performance del nuovo brano “Anyone”.

Demi Lovato: l’esibizione al Super Bowl 2020

Poche ore fa Demi Lovato (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha avuto l’onere e l’onore di esibirsi sulle note dell’inno nazionale americano in occasione del Super Bowl 2020, tenutosi all’Hard Rock Stadium di Miami in Florida; l’artista ha optato per un elegantissimo outfit bianco.

La cantante ha conquistato il pubblico allo stadio e a casa grazie al suo timbro potente, vibrante e sempre perfetto, un’esibizione da rivedere assolutamente!