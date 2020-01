George Clooney torna a far parlare di sé nell’universo gossip dopo molti anni. Si vocifera infatti che lui e sua moglie Amal starebbero vivendo un periodo a dir poco particolare. C’è chi parla di crisi ma forse il termine è un po’ eccessivo. Ciò che pare disturbare lei sono i modi un po’ rudi dell’attore. Un brutto carattere che comporta atteggiamenti sgradevoli. Il tutto sarebbe riconducibile al lavoro stressante relativo al suo nuovo film, Good Morning, Midnight, che lo vede ricoprire svariati ruoli: attore, sceneggiatore, produttore e regista.

Trattandosi di un ex scapolo d’oro, sul web c’è chi si interroga sul fatto che proprio questo lato del suo carattere, nascosto ad Amal molto a lungo, possa aver portato alle ripetute rotture delle sue precedenti relazioni. Molte sono infatti le storie del suo passato conclusesi di colpo. Ecco tutti gli amori del celebre attore e regista.

Tutte le ex di George Clooney

Prima di sposare Amal, George Clooney aveva già detto sì sull’altare. Una storia così datata da sembrare appartenere a un’altra epoca. Occorre infatti tornare alla fine degli anni ’90. Per la precisione l’attore, al tempo ancora poco noto nel mondo dello spettacolo, è stato per quattro anni al fianco di Talia Balsam, sua moglie dal 1989 al 1993.

La relazione tra George Clooney e l’ex modella Karen Duffy risale alla metà degli anni ’90. Per la precisione siamo nel 1995, quando l’attore perde la testa per lei. Il tutto dura un solo anno e la Duffy è di fatto l’unica ex dell’attore e regista che sia rimasta in ottimi rapporti con lui.

Storia chiusa con la Duffy nel 1996, anno nel quale George si fidanza con un’altra modella, Celia Balitran. I due diventano rapidamente una coppia particolarmente amata dai fotografi, frequentando innumerevoli eventi e red carpet. Una storia proseguita per quattro anni, dal 1996 al 1999.

La prima fase degli anni 2000 sono stati invece caratterizzati dalla delicata storia d’amore con Lisa Snowdon. Un tira e molla tra l’attore e la presentatrice britannica durato ben cinque anni. Dopo la rottura definitiva, Clooney resta per un po’ da solo, per poi mostrarsi in pubblico al fianco della modella Sarah Larson nel 2007. Due anni dopo ha invece inizio la sua relazione con Elisabetta Canalis. Insieme dal 2009 al 2011, i due sono stati particolarmente colpiti dal gossip. In molti hanno infatti definito la relazione, come altre in passato, una montatura mediatica. Dalla showgirl italiana all’attrice ed ex wrestler americana Stacy Keibler. I due sono stati insieme dal 2011 al 2013. Proprio nell’anno della loro rottura, George ha conosciuto Amal, sua futura moglie.

Amal Alamuddin

Amal è l’unica donna che sia riuscita a portare il bel George all’altare dopo la prima unione con Talia Balsam, quando ancora non era una celebrità mondiale. Nata a Beirut nel 1978, è una cittadina naturalizzata britannica, di origine libanese. Il loro matrimonio è avvenuto nel 2014, il che l’ha di fatto portata nel mondo dello “showbiz”. Da allora infatti non è nota soltanto per essere un’avvocatessa dall’enorme successo, ma anche come icona di stile e gusto. Conosciutisi nel 2013, hanno portato avanti la loro relazione per appena un anno prima di giungere alla fatidica proposta. Un’unione celebrata con la nascita di due gemelli nel 2017, Ella e Alexander, nati al St. Mary’s Hospital di Londra, celebre per essere la clinica dove ha partorito Kate Middleton.