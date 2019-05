Catch-22 sarà in onda da martedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic. La serie, prodotta, diretta e anche interpretata da George Clooney , è tratta dal romanzo del 1961 Comma 22 di Joseph Heller, un classico della critica antimilitaristica americana. Ecco l'intervista che Francesco Castelnuovo ha fatto all'artista in occasione della première romana: guarda il VIDEO.

Sta per debuttare su Sky Atlantic Catch-22 , la nuova produzione originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. Catch-22 è tratta dall'omonimo romanzo del 1961 di Joseph Heller, un classico della letteratura antimilitarista americana, ed è prodotta, diretta e interpretata da George Clooney. Nel cast anche Hugh Laurie, Christopher Abbott, Kyle Chander e Giancarlo Giannini.

L'appuntamento con i primi due episodi è per martedì 21 maggio alle 21.15, ma intanto ecco l'intervista che Francesco Castelnuovo ha fatto a Clooney in occasione della première romana.

Di cosa parla Catch-22

Catch-22 - serie tv in 6 episodi tratta dall'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 di Joseph Heller - è ambientata nel nostro Paese durante la seconda guerra mondiale e racconta la storia del giovane aviatore statunitense John Yossarian. Prima ancora dei presunti nemici, il suo problema sono, banalmente, i suoi stessi superiori: il numero delle missioni da completare aumenta di settimana in settimana, e il giorno del congedo, per Yossarian, si fa sempre più distante, al punto da diventare quasi un miraggio.

In realtà un modo per evitare di dover combattere ancora ci sarebbe e Yossarian vorrebbe provarci. Per riuscirci, però, il giovane aviatore finirebbe per incappare nel paradossale Comma-22, che stabilisce che: Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo.

Acuta riflessione sulle assurdità della guerra - che, secondo Heller, mai in nessun caso ha senso -, Catch-22 ci porta dentro un mondo in cui la precarietà dell'esistenza è la normalità, un mondo in cui chi è sano di mente è disposto a dichiararsi folle, con tutte le conseguenze del caso, pur di sopravvivere un altro giorno.

George Clooney è il Tenente Scheisskopf in Catch-22

Comandante istruttore alla scuola dei cadetti in California, Scheisskopf è ambizioso, privo di senso dell’umorismo, rabbioso, sadico e, soprattutto, ossessionato dalle parate e dalla vittoria nei tornei militari. Alla scuola per cadetti rende le vite dei soldati un inferno in Terra. Inviato oltreoceano come capo delle operazioni per l’intera area del Mediterraneo, entrerà di nuovo nella vita di Yossarian (purtroppo per lui!).