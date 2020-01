Nata a Roma il 15 gennaio 1996, Giulia De Lellis è una delle influencer più celebri d’Italia.

Salita alla ribalta per essere stata la scelta di Andrea Damante a “Uomini e Donne”, è oggi la fidanzata del pilota di Moto GP Andrea Iannone. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei.

Giulia De Lellis: la sua carriera

Nata a Roma e cresciuta a Pomezia, Giulia De Lellis si diploma all’Istituto professionale di moda e arte di Nettuno.

Nel 2015 partecipa a “Uomini e Donne”, come corteggiatrice del deejay Andrea Damante. Ed è proprio quel programma, a regalarle la popolarità (sebbene la relazione con Damante sia finita nel 2018). Inizia così la professione di influencer, raggiungendo in breve tempo il milione di followers. Oggi la seguono 4,4 milioni di persone sul suo profilo Instagram, da dove pubblicizza numerosi brand del settore beauty e fashion (ha anche un canale YouTube su cui pubblica tutorial di make-up).

Nel 2017 è opinionista a “Pomeriggio Cinque”, e partecipa al “Grande Fratello Vip” con Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez & co. Parallelamente alla sua carriera in tv, continua a crescere nel mondo della moda arrivando a sfilare anche sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ospite fissa a “Mai dire talk”, stylist per “Speciale Uomini e Donne - La scelta”, sulla sua storia con Damante scrive il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, un successo mediatico da 100.000 copie vendute.

Testimonial per Tezenis, Maybelline, Blumarine Eyewear by GDL e White Now by Mentadent, sta ora lavorando ad un progetto professionale insieme al fidanzato, il pilota di Moto GP Andrea Iannone.

Giulia De Lellis: gli amori

Dopo Andrea Damante (e i suoi tradimenti), Giulia De Lellis si lega brevemente al cantante Irama. Ma, anche quella storia, finisce.

Nell’estate 2019, ecco che l’influencer incontra il vero amore: lui è Andrea Iannone, pilota motociclistico ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. I due non mancano di regalarsi dolcissime dediche social, convivono a Lugano e stanno lavorando oggi ad un progetto professionale insieme. “Andrea è la mia persona”, aveva confessato lei a “Verissimo”. E, a giudicare da ciò che si vede, pare proprio essere così.

Qual è il successo di Giulia De Lellis? Secondo lei, l’onestà. «Essendo stata molto dall’altra parte, so bene cosa vuole la mia gente, le persone che mi seguono. E quindi già una piccola selezione riesco a farla, riesco ad essere molto vicina ai loro gusti. Perché io sono molto come loro, sono sempre rimasta come loro. Inoltre le persone si fidano di me. Tutto gira intorno all’onestà, se io parlo di un qualcosa con estrema verità, loro la provano e confermano la mia teoria, la seconda volta si fidano e via dicendo. Sono anni che si fidano di me», ha dichiarato.

È con onestà, del resto, che la De Lellis ha confessato delle corna subite. È con onestà che ha parlato, e continua a parlare, della sua vita e dei suoi amori. Forse anche per questo, è così tanto amata.