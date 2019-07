Giulia De Lellis sbarca in libreria. La giovanissima influencer, classe 1996, ha appena annunciato l’uscita del suo primo libro, grandissimo entusiasmo da parte di migliaia di fan che ogni giorno seguono la sua vita.

Giulia De Lellis: la vita sentimentale

Giulia De Lellis (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'influencer) è tra le personalità italiane più popolari del momento. La ragazza sale alla ribalta insieme ad Andrea Damante come una delle coppie più glamour e seguite del mondo dello spettacolo, tuttavia non tutte le fiabe hanno il lieto fine e le strade dei due ragazzi si separano. La fine della loro storia diventa di dominio pubblico ma i motivi precisi della separazione non vengono mai confermati, alcuni rumor sostengono possa essersi trattato a causa di un tradimento del ragazzo.

Dopo il termine della relazione con Andrea, il cuore di Giulia viene rapito da Irama, il giovanissimo talento della musica italiana, con cui forma una coppia da milioni di follower. I ragazzi diventano subito tra i personaggi più discussi dello show-biz italiano ma anche in questo caso le cose non vanno come desiderato.

Ora, dopo settimane di voci insistenti, Giulia De Lellia ha finalmente ritrovato la serenità grazie al pilota Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, ora felicemente tra le braccia di Stefano De Martino. Giulia e Andrea appaiono molto affiatati condividendo sui social i loro momenti privati e le uscite pubbliche.

Giulia De Lellis: il racconto del tradimento

Giulia De Lellis è tra le influencer più famose del Bel paese. La ragazza vanta oltre 4.100.000 di follower che seguono assiduamente ogni suo passo. Poche ore fa la ragazza ha fatto un annuncio tramite il suo profilo Instagram e la notizia ha subito conquistato il web.

Il 17 settembre 2019 uscirà “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, il primo libro di Giulia De Lellis in cui la ragazza aprirà il suo cuore al pubblico. L’annuncio è stato fatto pubblicando un breve video in cui sono presenti un gruppo di persone riunite in un stanza. La prima ragazza racconta di essere stata tradita da suo marito, stesso destino per il secondo, tocca poi a Giulia che dichiara: “Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corne”.

Il video ha subito fatto il pieno di consensi ottenendo oltre 1.300.000 visualizzazioni e più di 240.000 like.