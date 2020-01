Kylie Jenner ha lasciato tutti a bocca aperta. La modella e infleuncer ha deciso di aprire il nuovo anno con un look davvero originale. Vediamo insieme le foto. Le Kardashian in un clic

di Matteo Rossini

Si sa, l’inizio del nuovo anno coincide sempre con nuovi obiettivi, buoni propositi e tanta voglia di cambiare dando un taglio al passato. Kylie Jenner sembrerebbe aver preso alla lettera quest’ultima parte scioccando i fan con un nuovo incredibile look che ha subito fatto il giro del web. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Kylie Jenner: il successo Kylie Jenner, classe 1997, è tra le celebrity più famose e influenti a livello internazionale. Anno dopo anno la sorella di Kim Kardashian si è imposta in tutto il mondo diventando un’icona di glam e moda. Nei giorni scorsi la modella ha lasciato il pubblico a bocca aperta pubblicando alcuni scatti sul suo profilo Instagram che vanta più di 156.000.0000 di follower che la rendono una delle star più seguite sul social network; le foto postate hanno rivelato il nuovo incredibile look della ragazza che ha detto addio alla celebre chioma scura. Kylie Jenner: il nuovo look Kylie Jenner ha voluto dare un taglio al passato cambiando radicalmente colore dei capelli e optando per un giallo accesso che evidenzia maggiormente il suo viso da modella; il primo post con il nuovo look ha subito fatto il pieno di consensi ottenendo oltre otto milioni di like.

Tuttavia, nei giorni successivi la modella ha osato ancora di più tagliando anche la sua chioma in favore di un caschetto sbarazzino.



Famiglia Kardashian: un fenomeno di portata mondiale

Negli anni la famiglia Kardashian si è imposta come un fenomeno mediatico senza precedenti. Kim Kardashian (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) e sorelle sono divenute star in grado di influenzare l’opinione pubblica e destare la curiosità di milioni di persone in tutto il mondo che seguono le loro vite tra servizi fotografici, progetti imprenditoriali e momenti di relax in famiglia.