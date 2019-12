Elodie e Marracash, la storia della coppia

Tra le coppie che più hanno sorpreso (ed emozionato) nel 2019, vi è senza dubbio quella formata da Elodie e Marracash.

Lei diventata celebre grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi” (da cui è uscita fidanzata con un altro concorrente), lui famosissimo rapper italiano, i due - all’inizio - parevano un fuoco di paglia. Invece è vero amore, e sono le parole della cantante a confermarlo.

L’incontro sul set di “Margarita”

Galeotta fu una canzone, “Margarita”, in cui Elodie e Marracash duettano insieme. Lo ha confessato lei, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair: «La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente».

La conferma del loro amore era arrivata, dopo numerose indiscrezioni, direttamente dai social. Ed è ancora oggi dai social, che i due regalano ai fan piccole dosi della loro felicità. Come la vacanza trascorsa a Zanzibar, raccontata da un bacio sulla spiaggia. «Non avevo mai pubblicato foto così in vita mia. Siamo stati in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo. Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui», ha commentato la cantante.

Ventinove anni lei, quaranta lui, Elodie e Marracash hanno da subito raccolto i complimenti dei fan. Anche di quelli molto celebri, come Belen Rodriguez che per la coppia è impazzita. E se a luglio il settimanale Chi li aveva pizzicati intenti a darsi baci e morsi, la passione tra loro traspare da ogni scatto e da ogni dichiarazione.

La parole di Marracash

Intervistato da Nicola Savino, Marracash ha dichiarato: «Il mio cuore è occupato da Elodie. È una donna molto saggia, io sono molto più impulsivo, mi dà ottimi consigli». Prima di lei, il rapper era intrappolato in un amore malato, lo stesso che racconta nel brano “Crudelia”.

Con la sua ex litigava moltissimo, soffriva, ha persino rischiato di essere stato arrestato in California per via di una sua scenata. «Ho letto molto su questo tipo di problemi, da quello che ho capito credo che lei fosse una narcisista maligna – già la definizione è terrorizzante – che è la sfaccettatura più brutta del narcisismo, che già di per sé è una bella bestia», ha confessato.

Che sia giunto il momento della pace (d’amore) per Marracash? A dirlo sarà solo il tempo, anche se le premesse ci sono tutte. Del resto, già ai tempi del talent Elodie si era fatta notare per il suo essere pacata ma determinata, dolce e onesta. E, le foto che li ritraggono insieme, dimostrano quanto complementari e felici siano.