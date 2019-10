Marracash: "Elodie un incastro di pianeti meraviglioso"

di Camilla Abrusci

Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, è pronto a tornare con un nuovo progetto musicale che vedrà la luce a partire dalla mezzanotte. Un disco intimo, che racconta molto di se stesso nella forma e nel sound.

Marracash: Persona

“Persona” arriva dopo quattro anni dall’ultimo lavoro musicale, “Status”, certificato disco di platino. E’ il quinto album della sua carriera e al suo interno contiene tante collaborazioni importanti: da Mahmood a Sfera Ebbasta, da Coez a Gué Pequeno, da Massimo Pericolo a Luchè, da Madame a Cosmo e Tha Supreme. In totale sono nove gli artisti presenti per 15 brani che compongono l’ultima fatica di Marracash, ognuno dei quali ha all’interno del testo parti del corpo umano. In concomitanza con l’uscita del disco il rapper inizierà l’Instore Tour che toccherà diverse città italiane, da nord a sud. A partire da Torino (giovedì 31 alle ore 15:00 presso la Feltrinelli) per finire a Catania (sabato 9 novembre alle ore 15:00 presso la Feltrinelli).

Marracash: la confessione su Elodie

Marracash ha definito “Persona” il disco della rinascita, scritto in soli tre mesi, è arrivato dopo un periodo buio in cui si era perso e non aveva più stimoli. Sicuramente viaggiare lo ha aiutato a ritrovare se stesso, ma anche l’arrivo di un nuovo amore ha riempito e curato una parte del cuore ancora logorato a causa di una vecchia relazione che ha segnato in maniera importante il rapper.

Questa estate il singolo “Margarita”, oltre a scalare le classiche e diventare una delle Hit Summer 2019, ha fatto da cupido tra Marracash ed Elodie. Una coppia nata per caso, a seguito della proposta di un featuring con la cantante romana. La stretta collaborazione ha fatto sì che tra i due scoccasse anche la scintilla e dopo poco hanno iniziato una relazione amorosa che sta facendo sognare i fan di entrambi gli artisti. A proposito della sua vita privata e della storia con Elodie, l’autore di “Nulla Accade”, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Fq Magazine, ha parlato anche della sua storia d’amore nata da qualche mese, raccontando alcuni retroscena: “È successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”.