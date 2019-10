Sfera Ebbasta @Getty Images

Cosa lega un calciatore e un trapper alla ristorazione? L’amicizia. Andrea Petagna e Sfera Ebbasta (ora giudice di X Factor, in programmazione ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno ) hanno suggellato la loro con l’apertura di un locale eco .

Che tra Andrea Petagna e Sfera Ebbasta ci fosse una forte amicizia era chiaro a tutti. Il bomber della Spal non manca mai ai concerti del re della trap e il neo giudice di X Factor non perde nemmeno una partita del calciatore. Ora, però, a legarli c’è anche Healthy Color. Dall’amicizia al locale eco E’ stato Andrea Petagna a ufficializzare l'arrivo di Healthy Color, il nuovo ristorante che aprirà a Milano in società con il suo caro amico. “Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori. Finalmente tutto ciò si sta realizzando.” Con alcuni scatti in compagnia di Sfera Ebbasta davanti all’ingresso del loro nuovo ristorante, l’attaccante biancoazzurro ha annunciato l’apertura di Healthy Color, un locale molto colorato, in Via Moscova a Milano, che fa del cibo salutista e della sostenibilità le proprie caratteristiche fondamentali. L’inaugurazione è prevista per questo pomeriggio alle ore 18:00. Intanto il cantante di “Mademoiselle” si sta cimentando con la personalizzazione di bottigliette d’acqua che saranno distribuite durante l’evento di apertura. A tutti quelli che saranno presenti al taglio del nastro ne sarà consegnata una con il logo del locale e gli autografi dei proprietari.

Healthy Color: le proposte

Il menù previsto nel nuovo ristorante, che si trova nella storica via di Milano, sarà caratterizzato dal poke, un piatto hawaiano a base di pesce crudo, servito con riso e contorno di verdura. Sarà però possibile degustare anche tartare di pesce e di carne, insalate, smoothie bowl, açai bowl, pancake e avocado ripieni. Per dissetarsi sarà possibile bere centrifughe depurative. I principi essenziali sono: salute, energia e sostenibilità. Dalle foto postate dai neo soci, il locale sembra molto piccolo e soprattutto tanto colorato. La pagina Instagram di Healthy Color conta già oltre 16mila followers anche se per il momento l’unica foto condivisa è quella del lancio dell’apertura. Ancora poche ore, quindi, e finalmente sarà possibile entrare nel nuovo localino gastronomico tutto da scoprire.

Andrea Petagna e Sfera Ebbasta: le dichiarazioni

L’idea di creare un posto in cui tutto sia salutare e allo stesso tempo buono è nata dal fatto che nell’ultimo periodo il rapper ha cambiato stile di vita, prediligendo l’allenamento costante e una alimentazione corretta, abitudini che il calciatore per forza di cose ha sempre avuto. “In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Da sportivi e amanti della forma fisica Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare”, hanno dichiarato i proprietari Andrea Petagna e Sfera Ebbasta.