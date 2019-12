Elettra Lamborghini, la foto provocante su Instagram

Elettra Lamborghini , classe 1994, ha pubblicato una foto che ha subito infiammato il web. La voce di “Pem Pem ” ha condiviso uno scatto che ha già superato 450.000 like . Scopriamo insieme tutti i dettagli.



di Matteo Rossini

Elettra Lamborghini è tra le celebrity più amate, seguite e ammirate del mondo dello spettacolo italiano. La grande esplosione mediatica della ragazza, nata a Bologna il 17 maggio 1994, arriva grazie al suo mix perfetto di carisma, sensualità, ironia e talento. Nel giro di poco tempo la cantante di “Mala” ha aumentato sempre di più la sua popolarità fino a diventare una delle artiste più celebri del Bel paese. Elettra Lamborghini: il successo Nel febbraio 2018 Elettra Lamborghini pubblica il singolo “Pem Pem” che conquista immediatamente le classifiche italiane ottenendo anche due dischi di platino per aver venduto più di 100.000 copie, grande successo anche per il video ufficiale che al momento vanta più di 125.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Nei mesi successivi la cantante inanella un successo dietro l'altro mettendo anche a segno duetti con alcuni degli artisti nazionali e internazionali più celebri del momento, tra questi Pitbull e Gué Pequeno. Elettra Lamborghini: la foto su Instagram In queste ore Elettra Lamborghini è al centro dei media per lo scatto condiviso sul suo profilo Instagram che vanta più di quattro milioni e mezzo di follower. La modella e cantante ha postato uno scatto in cui ha mostrato la sua sensualità ottenendo più di 450.000 like.

