Italiane o straniere, tante sono le star che hanno deciso di convolare a nozze nel 2019. Reali e modelle, attori e cantanti, si sono cimentati in una gara al matrimonio più cool, tra abiti da sogno e location da favola.

Ma quali sono stati i matrimoni vip del 2019? Scopriamolo insieme.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart

Il 2 marzo sono convolati a nozze Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. La cerimonia si è celebrata all’interno del santuario francescano di Fonte Colombo, a Rieti, e la prima foto è circolata su Instagram solamente una settimana dopo. Insieme dal 2011, genitori di Ettore e di Ian, i due - che alla loro privacy tengono moltissimo - hanno scelto un look coordinato, bianco per entrambi. La festa è poi proseguita all’abbazia di San Pastore, tra Contigliano e Greccio, alla presenza di (pochi) invitati, tra i quali spiccava Caterina Balivo.

Marc Jacobs e Char Defrancesco

Compagni di lunga data, Marc Jacobs e Char Defrancesco si sono sposati a New York l’8 aprile. Cerimonia privata e assenza di paparazzi, lo stilista e l’ex modello hanno festeggiato al ristorante The Grill di Manhattan alla presenza di illustri ospiti: Anne Wintour, Naomi Campbell, Kate Moss, Rachel Zoe, Chloë Sevigny, Gigi e Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Helena Christensen, Justin Theroux, Amber Valletta. Splendidi i gadget delle nozze, dai vaporizzatori a penna alle felpe personalizzate consegnate come bomboniera.

Sophie Turner e Joe Jonas

Non uno, ma ben due: Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati prima a Las Vegas, e poi in Provenza. Il primo matrimonio si è celebrato a sorpresa il 2 maggio nel cuore della notte, all’interno della Chapel L’Amour, poco dopo la cerimonia dei Billboard Music Awards (con Diplo a commentare tutto via Instagram). Poi, il 29 giugno, ecco il matrimonio “vero”: il cantante dei Jonas Brothers e l’attrice britannica hanno scelto un castello della Provenza, con lei vestita Louis Vuitton e lui in smoking a righe.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Bis anche per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: l’1 giugno la figlia di Carolina di Monaco ha sposato il produttore cinematografico francese, padre di suo figlio Balthazar, con una cerimonia civile a palazzo Grimaldi, seguita da un party a Monte Carlo. Un mese dopo, le nozze bis a Saint-Rémy-de-Provence, il borgo della Provenza in cui Carolina di Monaco si era rifugiata a vivere coi figli dopo la scomparsa del marito Stefano Casiraghi. Romantico e country l’abito della sposa, firmato Giambattista Valli.

Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston

All’interno della St. George’s Chapel, nel castello di Windsor, il 18 maggio sono convolati a nozze Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston. Con abito Luisa Beccaria dallo strascico lungo quattro metri e ballerine (per non superare lo sposo), la figlia di Michael di Kent ha scelto per la cerimonia la stessa location di Meghan e Harry.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Nei giardini dell’Antonello Colonna Resort, a pochi passi da Roma, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono dette sì il 19 maggio. Per l’attrice, il testimone era l’ex storico Gabriel Garko. Ma tanti erano gli invitati celebri, da Vladimir Luxuria a Elenoire Casalegno, da Bianca Atzei a Nancy Brilli e Paola Perego.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger

Dopo un fidanzamento lungo solo sette mesi, il 10 giugno si sono sposati l’attore Chris Pratt e la scrittrice Katherine Schwarzenegger, primogenita di Arnold. Entrambi in abito Giorgio Armani, i due hanno scelto come location il San Ysidro Ranch di Montecito, in California, dove John Fitzgerald Kennedy, prozio della sposa, trascorse la luna di miele con la moglie Jackie.

Sergio Ramos e Pilar Rubio

Il 15 giugno sono convolati a nozze Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, e la presentatrice tv Pilar Rubio. Insieme da sette anni, i due hanno tre figli. Il loro matrimonio è stato incredibile, con oltre quattrocento invitati a cui è stato chiesto di lasciare i cellulari all’ingresso. Così, le foto trapelate sono state davvero poche.

Tiziano Ferro e Victor Allen

Nozze segrete a Los Angeles il 25 giugno e poi, il 13 luglio, matrimonio civile in Italia per Tiziano Ferro e il compagno Victor Allen, al suo fianco da tre anni. Il cantante ha scelto di sposarsi nella sua casa di Sabaudia, dove entrambi si sono presentati in abito grigio e blu. Niente regali, però: gli sposi hanno chiesto donazioni per un centro di salvataggio per cani che Victor supporta da tempo e per il reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

Dwayne Johnson e Lauren Hashian

Il 18 agosto alle Hawaii è andato a scena il matrimonio a sorpresa tra Dwayne Johnson (alias The Rock) e Lauren Hashian. Le nozze tra i due - insieme da diversi anni, e già genitori di due bambine - si sono celebrate sulla spiaggia, con l’attore in camicia bianca e la produttrice musicale in romantico abito di pizzo.

Matthew Bellamy ed Elle Evans

Cerimonia romantica fronte mare per Matthew Bellamy, frontman dei Muse, e la modella Elle Evans. I due si sono detti sì il 25 agosto, lui in completo chiaro e lei con abito a sirena color cipria dagli inserti in pizzo, disegnato in collaborazione col brand australiano Martina Liana Bridal Designs.

Carolina Crescentini e Francesco Motta

Nozze a sorpresa per Carolina Crescentini e Francesco Motta a inizio settembre. Insieme da due anni, l’attrice e il cantautore hanno scelto un matrimonio punk e romantico, in un resort della provincia di Grosseto. Entrambi in abito bianco, hanno svelato le nozze al mondo la mattina dopo, con foto social e fedi al dito.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni

Il 14 settembre, a Roma, sono convolati a nozze Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, insieme da 16 anni. La cerimonia si è celebrata nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, alla presenza di moltissimi vip: Al Bano (che ha cantato l’Ave Maria), Simona Ventura, Elena Santarelli, Salvo Sottile, Samantha De Grenet e tanti altri.