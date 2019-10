Meghan Markle è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere, durante un documentario girato da ITV. La duchessa di Sussex stava parlando delle difficoltà incontrate dopo il matrimonio con il principe Harry e dopo la nascita del primogenito Archie, quando si è lasciata andare a uno sfogo: "Pochi mi hanno chiesto come mi sentivo", ha raccontato (HARRY SI COMMUOVE PER IL FIGLIO - HILLARY CLINTON DIFENDE MEGHAN).

"Qualsiasi donna, soprattutto se incinta, è vulnerabile"

Mentre la duchessa parlava della propria vita, la voce le si è rotta: "Qualsiasi donna, specialmente quando è incinta, è davvero vulnerabile e quindi è stato molto difficile - ha spiegato Meghan - E poi quando hai un neonato… bhe, sai com’è. Soprattutto come donna è molto dura. E a questo aggiungi anche il cercare di essere una neo mamma brava e una buona moglie. È tutto nuovo…".

"È molto complesso stare dietro le quinte"

Alla duchessa poi è stato chiesto quale fosse il suo stato d'animo: "Ti ringrazio per avermelo chiesto - è la risposta di Meghan - perché non sono molte persone che in questi mesi mi hanno mai chiesto se stessi bene. È molto complesso stare dietro le quinte", ha spiegato.

Harry sugli attacchi dei tabloid: "Ferita che si inasprisce"

Nel documentario compare anche il principe Harry, molto protettivo nei confronti della moglie quando viene attaccata dai tabloid. Il duca di Sussex ha rivelato che i flash dei fotografi gli riportano alla mente attimi terribili legati alla morte della madre, Lady Diana. "È una ferita che si inasprisce - ha confessato Harry - Penso di far parte di questa famiglia, in questo ruolo, in questo lavoro, ogni volta che vedo una macchina fotografica, ogni volta che sento un clic, ogni singola volta che vedo un flash mi riporta subito indietro".