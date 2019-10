Anche i reali si commuovono. Il principe Harry, ospite d'eccezione di una serata di beneficenza organizzata dall'associazione Wellchild che si occupa di cure domiciliari per bambini gravemente malati, ha parlato del piccolo Archie e non è riuscito a trattenere le lacrime. Come si vede in questo spezzone del discorso, postato sull'account Twitter ufficiale dell'associazione, il fratello di William si è visibilmente commosso: "Sono passati più di dieci anni da quando ho iniziato a partecipare a questo evento, ma quest'anno ha un sapore particolare, perché sono diventato padre. L'anno scorso quando sono stato qui con mia moglie, lei era già incinta ma nessuno lo sapeva".

"Vivo tutto in modo diverso"

"Ora che sono padre vivo tutto in modo diverso", ha poi concluso il principe, sostenuto da un lungo applauso da parte della platea che ha capito la sua emozione e incoraggiato dalla presentatrice della serata. L'associazione Wellchild premia ogni anno dei bambini che si distinguono per particolari "qualità ispiratrici". I duchi di Sussex hanno passato qualche ora in loro compagnia, ricevendo regali per Archie e scattando foto con i piccoli.