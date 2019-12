10 serie tv da vedere durante le vacanze di Natale

Con le feste, c'è tutto il tempo per recuperare gli show "persi per strada" o per rivedere i propri preferiti: da Il Trono di Spade a Euphoria , ecco le serie tv da vedere durante le vacanze di Natale 2019.

Un Natale di serie

Si avvicina il Natale e con esso le vacanze, da spendere viaggiando in giro per il mondo, fra isolotti tropicali e capitali cosmopolite… o meglio ancora, da trascorrere spalmati sul divano a fare binge-watching con alcune delle migliori serie tv in circolazione in questo periodo.

Di tempo ne avrete a bizzeffe, per cui potete sia recuperare le serie must see che ancora non siete riusciti a seguire, sia rivedere tutte le stagioni degli show cult e dei vostri preferiti, in una full immersion a base di snack poco salutari ed emozioni forti.

La scelta non manca, soprattutto considerando che su servizi in streaming come NOW TV potete scegliere gli show che volete senza preoccuparvi della programmazione, e magari tuffarvi in maratone a tarda notte o in visioni di primissimo mattino, con tanto di cappuccio e brioche. Nel caso non sappiate da dove cominciare, ecco le serie tv da vedere durante le vacanze di Natale.

10 serie tv per il Natale 2019

Il Trono di Spade

Da dove cominciare, nello scegliere le serie tv da vedere durante le vacanze di Natale, se non da una supermaratona de Il Trono di Spade, magari in compagnia di un bel gruppo di amici, tutti quanti vestiti secondo la moda di Westeros, possibilmente con bevande e snack a tema. Rivedere l’evoluzione dei personaggi tanto cari, da Jon Snow a Tyrion Lannister, passando per Daenerys Targaryen, dai primissimi episodi fino all’epico finale potrebbe causarvi un tuffo al cuore. Così come rivivere lo shock di momenti clamorosi come la fine di Ned Stark o le tanto discusse Nozze Rosse.

Chernobyl

Acclamata da pubblico e critica, un successone su Sky Atlantic, Chernobyl è stata la serie evento dell’anno. E a suo modo ha segnato uno spartiacque nel modo di fare serialità televisiva. Certo, l’inquietante vicenda non si sposa propriamente con l’atmosfera natalizia, ma dopo aver assistito alla fedele cronistoria del disastro nucleare di Chernobyl potrete consolarvi con una bella tazza di cioccolata calda, pensando che ormai è tutto passato.

The Young Pope

The New Pope, la nuovissima serie tv di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich, è in arrivo su Sky Atlantic. È quindi d’uopo un ripasso delle vicissitudini che prima hanno portato Lenny Belardo a.k.a. Pio XIII sullo scranno papale e poi hanno gettato le fondamenta per l’avvento di un nuovo pontefice. Vi renderete conto che il Vaticano non è mai stato così pop.