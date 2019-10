Emily Ratajkowski: lo scatto osè manda in tilt il web

E’ solita mostrarsi come madre natura l'ha fatta, ma questa volta Emily Ratajkowski si è superata e la foto postata su Instagram ha fatto il pieno di like .

di Camilla Abrusci

Occhi da cerbiatto, sguardo penetrante di una persona molto sicura di sé. Emily Ratajkowski è la modella più richiesta al mondo e le sue curve fanno impazzire i suoi fan.

Emily Ratajkowski: gli esordi

Emily O'Hara Ratajkowski, classe 1991, è una supermodella di origine irlandese, tedesca e polacca. Sin da piccola ha mostrato interesse verso il teatro, tanto da iniziare a recitare a soli 4 anni e mettendo in scena spettacoli per la sua famiglia, per poi interpretare Harriet nella produzione interattiva del Lyceum Theatre di Harriet Potter e Il trono di Applewort. La sua carriera da modella inizia a 14 anni, quando firma il primo contratto con l’agenzia di moda Ford Models e posa per i primi cataloghi, senza però mai abbandonare la sua prima passione: la recitazione. Oltre a prestare il suo volto in diverse riviste e spot pubblicitari Emrata, è così che si fa chiamare, inizia ad apparire anche in videoclip musicali importanti, per poi diventare pian piano la modella più richiesta al mondo e testimonial di campagne pubblicitarie molo importanti.

Emily Ratajkowski: una donna dalle mille risorse

Con il passare degli anni la supermodella è diventata anche attrice, influencer, icona di bellezza, stilista e imprenditrice. Ha recitato in diverse pellicole cinematografiche, su Instagram è seguitissima (il suo profilo vanta 24milioni e 400mila follower), è considerata una delle donne più sexy al mondo e ha creato una sua linea di costumi, l’inamorata woman.

Emrata: lo scatto social

Emily Ratajkowski siamo soliti vederla indossare biancheria intima o costumi della sua collezione in pose fotografiche audaci, ma senza veli mai. Ed è proprio per questo motivo che la sua ultima foto ha fatto girare la testa a milioni di fan.

La modella appare seduta su un enorme divano verde completamente nuda. Con le mani si copre il seno, mentre con una tazza le parti intime. Lo scatto ha raggiunto in brevissimo tempo oltre 1milione e mezzo di like e 11mila commenti, ed è accompagnato da una breve didascalia: “Mattine a casa”, a voler dimostrare proprio il suo tipico risveglio al mattino e la sua spontaneità in casa.

Scattata dall’alto del salotto della sua abitazione da suo marito, l’attore Sebastian Bear-McClard sposato a febbraio, la foto per quanto bollente sia rispetta in pieno la policy sui nudi femminili adottata da Instagram.