Emily Ratajkowski: chi è il marito Sebastian Bear-McClard

La modella Emily Ratajkowski continua a muovere i propri passi nel mondo dello spettacolo. Il suo obiettivo è quello di riuscire a diventare un’attrice affermata e acclamata. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2014 con Gone Girl, di David Fincher, nel quale ha recitato al fianco di Ben Affleck e Rosamund Pike. Il suo ultimo lavoro è invece Welcome Home, in sala dall’11 luglio 2019. Si tratta di un thriller, in parte ambientato in Italia, che la vede come co-protagonista al fianco di Aaron Paul. I due sono affiancati nella pellicola da Riccardo Scamarcio.

I fan ormai la conoscono bene, considerando la sua costante presenza sui social network. Il grande pubblico sa invece meno di suo marito, Sebastian Bear-McClard, di certo invidiatissimo dalla fetta maschile del pubblico della Ratajkowski. I due si sono sposati in gran segreto, incappati in un vero e proprio colpo di fulmine.

Chi è Sebastian Bear-McClard

Lui è nato a New York il 27 marzo del 1987 ed è un attore e produttore cinematografico. Deve la sua passione per il grande schermo a sua madre, la nota regista Liza Bèar. Sebastian è una persona molto riservata, che tiene particolarmente alla propria privacy. Da questo punto di vista si può dire che sia agli antipodi rispetto a sua moglie. Poche le informazioni sul suo passato, al punto di non sapere che studi abbia intrapreso prima di cimentarsi nel mondo del lavoro.

Ha fondato la Elara Pictures, uno studio cinematografico indipendente, al fine di perseguire la propria passione per questo ambiente. In quest’avventura si sono cimentati al suo fianco anche i suoi amici e autori Josh e Benny Safdie. Ha esordito nel 1990, per poi dedicarsi alla produzione e tornare sul set come attore soltanto nel 2005, prendendo parte a un cortometraggio inedito girato in Italia. Nel 2006 appare in The Minority, per poi dedicarsi alla produzione di film indipendenti, soprattutto a partire dal 2010. Tra questi c’è Good Time, film uscito nel 2017 con Robert Pattinson tra i protagonisti. Una pellicola presentata al Festival del Cinema di Cannes, apprezzata al punto tale da ricevere sei minuti di applausi ininterrotti. Nel film appare lo stesso Sebastian, che interpreta il ruolo di un poliziotto che arresta Pattinson.

Il matrimonio a sorpresa

Il matrimonio con Emily Ratajkowski è avvenuto a New York il 23 febbraio 2018. Alla cerimonia hanno presenziato soltanto pochi amici, che hanno celebrato l’amore di colpo scoppiato tra i due, la cui frequentazione aveva avuto inizio soltanto poche settimane prima. Basti pensare che soltanto a gennaio 2018 aveva termine la storia con il fidanzato Jeff Magid, con la modella avvistata dai paparazzi insieme con Sebastian Bear-McClard nel periodo di San Valentino, ovvero a metà febbraio. La notizia del matrimonio è stata data ai fan via social. La modella si è limitata a pubblicare una foto in bianco e nero con suo marito, aggiungendo nel post il simbolo delle fedi. Emily non ha voluto fare le cose in grande, nonostante lo sfarzoso stile di vita che conduce. Cerimonia semplice e informale, senza avere indosso il tradizionale abito bianco.