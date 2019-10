Belen Rodriguez: lo scatto su Instagram infiamma il web

Belen Rodriguez @Getty Images

La sua bellezza è innegabile e il suo fisico dalle curve perfette fa girare la testa a tutti gli uomini. L’ultima foto condivisa da Belen Rodriguez ha fatto subito il pieno di like.

di Camilla Abrusci

Belen Rodriguez è una delle donne più note del panorama televisivo italiano. La sua versatilità le consente di districarsi tra passerelle e studi televisivi senza molta difficoltà. A tenere banco nelle ultime ore è una sua foto condivisa che ha infiammato il web. Belen Rodriguez: lo scatto social Belen Rodriguez, classe 1984, da quando è arrivata nel nostro Paese ha lavorato non solo come modella ma anche come doppiatrice, cantante, conduttrice e attrice. Sui social, la showgirl argentina è seguitissima: il suo profilo Instagram vanta 8 milioni e 900mila follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi e momenti di relax. Nelle ultime ore la moglie di Stefano De Martino ha pubblicato uno scatto che ha fatto subito impazzire i social. La modella ha condiviso un momento della sua vacanza alle Maldive con il ballerino del suo cuore ricevendo subito l’apprezzamento del pubblico tanto da ottenere in pochissimo tempo 125.000 like e oltre 2000 commenti. La foto in bianco e nera postata da Belen Rodriguez la ritrae distesa a seno nudo sulla spiaggia del Baglioni Resort ed è accompagnata da una didascalia che riprende una frase del romanzo di Massimo Bisotti, Il quadro mai dipinto: “E dimmi se anche tu non vorresti questo, avere un posto nella vita di qualcuno dove sei imbattibile”.

Belen Rodriguez: la vacanza con suo marito

Sono stati tantissimi i commenti di ammirazione, ma tra questi c’è stato qualcuno che non è proprio andato giù alla showgirl, tanto da spingerla a controbattere: l’utente l’avrebbe invitata ad andare a lavorare e così la bella argentina gli ha risposto in maniera lapidaria: “Lo faccio da quando ho 16 anni, patatino mio bello”.

La foto è soltanto l’ultima di una lunga serie di sequenze condivise dall’argentina durante la sua romantica vacanza in compagnia del padre di suo figlio. La coppia in questi giorni sta vivendo una seconda luna di miele tra le meravigliose spiagge delle Maldive e sia Belen che Stefano la stanno condividendo con i follower, postando ad ogni ora uno scatto diverso: mentre riposano sull’amaca, mentre guardano il paesaggio, mentre sono in giro in canoa e mentre si scambiano effusioni sul bagno asciuga. I due sembrano aver ritrovato finalmente la serenità che negli ultimi anni avevano perso.