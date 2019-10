La bellissima Jennifer Lawrence, classe 1990, ha detto “sì lo voglio” all’imprenditore d’arte Cooke Maroney. Ad appena un anno di fidanzamento la coppia è convolata a nozze a Newport Beach alla presenza di tantissime star.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney: il fidanzamento

L’attrice premio Oscar e il trentacinquenne direttore della galleria d'arte Gladstone 64 a New York si sono conosciuti a giugno del 2018 grazie a un'amica in comune. Dopo la rottura con l'attore Nicholas Hoult e con il frontman dei Coldplay, Chris Martin, Jennifer Lawrence (qui potete vedere tutte le sue migliori interpretazioni) ha iniziato a frequentare Cooke Maroney, ma ha ufficializzato il tutto solo a febbraio di quest’anno. La coppia ha sempre mantenuto grande riserbo sulla loro relazione, sono state infatti pochissime le occasioni in cui è stata vista insieme in questo anno di fidanzamento. Anche quando si è iniziato a parlare del matrimonio, non è trapelata alcuna notizia circa la data e il luogo dell’evento. Gli stessi invitati sono stati informati riguardo la location solo pochissime ore prima del grande evento.

Il matrimonio

La cerimonia si è svolta in un castello a Newport, nel Rhode Island, nella storica dimora di Belcourt. Jennifer Lawrence pare abbia indossato un abito Dior (considerato anche che diva è testimonial del brand) mentre suo marito un classico smoking molto elegante. Tra gli invitati c’erano tantissimi volti conosciutissimi sia del cinema che della musica: da Cameron Diaz, Emma Stone (qui potete vedere le sue migliori interpretazioni) e Sienna Miller accompagnata dal fidanzato Lucas Zwirner, fino ad Adele, Nicole Ritchie e la mamma di tutte le Kardashians, Kris Jenner. Della festa si sa molto poco, in quanto pare che i neo sposi abbiano chiesto di non usare gli smartphone, né di postare foto sui social. La decisione è stata rispettata da tutti in quanto fino a questo momento non è stato pubblicato nulla.

Se durante il ricevimento gli ospiti hanno potuto degustare tonnellate di pesce affumicato e carne di manzo cotti al barbecue a legna nel giardino della splendida dimora ottocentesca, intorno alle 23:00 un camioncino del fast food del Boston Baddest Burger è approdato proprio di fronte al lussuosissimo castello per servire agli invitati hamburger vegetariani, sandwinch di pollo e patatine fritte. Ad intrattenere e far ballare tutti durante l’intera giornata c’era il gruppo musicale The Ruckus.